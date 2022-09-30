疫苗通行證｜家長拒帶子打針寧不堂食　衞生署徐樂堅：打針好安全

疫苗通行證涵蓋今日（30日）起適用年齡降至5歲或以上小童，小朋友若未達接種要求，便不能到餐廳堂食，亦不能出入公共泳池及圖書館等處所。有未帶兒子打針的家長在實施前，特意帶同兩名兒子到西餐廳享用「最後堂食大餐」，「唔知疫苗通行證維持到幾時，咪食咗餐先囉」；其幼子雖獲通過學校足球隊選拔，但最終因未打疫苗而未能入隊。



有臨床心理學家指出，疫情已令部份小朋友缺乏社交，而疫苗通行症新安排後，將令情況更加嚴重，認同接種疫苗十分重要，但也指不能透過政策做出排外行為，將小朋友分類。



▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼



14.4萬名兒童一針未打或只打一針

疫苗通行證新安排下，5歲至11歲小朋友必須完成接種兩針疫苗，或已打第一針但未滿3個月，才可滿足疫苗通要求，出入包括餐廳在內的指定處所。根據政府疫苗計劃網站，目前3至11歲第二針接種率為71.2%，即仍有近三成人、約14.4萬名兒童未完成接種；首針接種率為85.5%，有7萬兒童一針未打。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅在今日下午記者會上表示，整個政策原想是保護高危群組，「明顯係一老一嫩，接種率仍然有好大進步空間」，因此希望家長平行風險後，愛惜小朋友，帶他們接種疫苗，「打針好安全，全球打咗過億針，香港都打咗左好多針，併發症少之又少，好安全。」他強調最好方法是打疫苗，令身體有自然免疫去面對疫情，減重和減死亡。

家長趕實施前帶兩子堂食大餐

未為子女接種疫苗的家長陳太（化名）育有兩名分別讀小三及小五的兒子，她接受電話訪問時說，因仍對疫苗有所憂慮，故不希望由家長簽名打針。陳太表示，新措施實施後，不少處所都不能帶兒子去，故特意事前到西餐廳食大餐。

突然咩都冇，出去食下，好過突然咩都冇困喺家。 家長陳太（化名）

通過足球隊選拔 因未打疫苗須退隊

陳太續說，幼子本身通過學校足球隊選拔，但亦因未接種疫苗，無奈退隊。她認為新措施下，對未打針的小朋友生活必然造成麻煩，例如游泳班等等都不能上，不能出外（堂食）用膳等，「不過之前咁多限制，都習慣咗係屋企買外賣或自己煮。」

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另一名家長郭女士育有一名5歲女兒，她稱女兒本身正在學溜冰，但因場地所限亦無奈退學，她稱感受到女兒有些不開心。

她續稱，女兒學校游泳屬於體育堂課程之一，暫時不知道會如何處理，但聽到有學校家長指未打針的學童要坐在班房看書，認為容易造成歧視，擔憂對兒童構成心理壓力。

個女都有少少唔開心，因為佢好鐘意個教練，本身12月有表演，教練同佢講可以着好靚嘅裙仔表演，但疫苗通推得太急，都冇辦法參加。 家長郭女士

▼9月30日 醫務衞生局公布10月6日放寛社交距離措施▼



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兒童權利委員會收2000宗查詢

香港兒童權利委員會執行幹事黃惠玉則稱，自措施公布後，已接獲2,000宗查詢，有部份家長因子女身體問題或接種首針疫苗後反應太大，不敢安排子女打針。她舉例指，有家長向該會表示，其子女為癌症康復者，醫生初時建議不要打針，最近又稱可以接種以便出入處所；亦有一名爸爸稱其小朋友皮膚敏感嚴重，雖不建議打針，但卻未能開出豁免證明，家長倍感為難。

黃強調，該會並非反對打針，而是希望政府可正視一些有困難的家長，建議應設立熱線，或成立小隊到社區解說及了解個別家長窘境，而非一刀切推新疫苗通安排。她亦建議，當局應留有空間予該些有需要的家長，例如容許他們用快測代替疫苗通。

資深臨床心理學家潘麥瑞雯表示，疫苗通降至5歲後，無打針小朋友缺乏社交情況會更加嚴重。（資料圖片/梁鵬威攝）

資深臨床心理學家潘麥瑞雯表示，疫情已令小朋友缺乏社交，「唔識同人溝通、唔識同人玩、唔識在遊戲中學習」，而疫苗通行症新安排後，更會令情況更加嚴重，等於將小朋友分類。她稱會有小朋友覺得不公平，「點解有啲人得？有啲人唔得？」她強調，接種疫苗十分重要，但不能透過政策做出排外行為，將小朋友分類，並相信父母在處理上十分困難。

中大教育心理系教授侯傑泰表示，行兒童短期內不能參加活動，影響相對較小，「最後生活都會如常，限制屬短期，唔會十年後先放寬。」不過他更擔心若兒童沒有接疫苗，一旦中招的風險，「同老人家一樣，病起嚟好危險。」