有幼兒染疫後無力步行　葉柏強：對疫苗通被批削兒童權益感失望

小朋友感染新冠肺炎後出現嚴重併發症個案惹關注，兒童接種比率亦較低。香港大學醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強今日（1日）在電台節目表示，有部分兒童染疫後因出現乏力而無法步行，屬腦部感染徵症。

政府降低疫苗通年齡至5歲，有批評指剝削兒童權益。葉柏強直言對此類批評感到失望，認為要保障兒童先要保護他們生命，令兒童不會置身在高風險之中，「錯誤地將小朋友嘅權益放大，比佢地唔打針就可以出去食飯、參加活動，係將佢地擺喺個好高風險嘅地方。」



▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼



葉柏強表示，兒童處於腦部高速成長階段，若一旦染疫並出現嚴重感染後果不堪設想，擔心會影響他們的腦部發展，「專注力和集中力轉差，讀書上都見到有明顯差咗」，呼籲家長應盡快帶子女接種疫苗。

政府降低疫苗通年齡至五歲，有批評指剝削兒童權益。葉柏強表示，對於相關説法感到失望，「認為佢地有少少搞錯咗」，強調贊同兒童學習成長和進行戶外活動，但前提是要保護他們的生命及安全，「錯誤地將小朋友嘅權益放大，比佢地唔打針就可以出去食飯、參加活動，係將佢地擺喺個好高風險嘅地方」。他再次呼籲家長做好預防，帶子女接種疫苗，重視子女的身心發展。

▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼



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被問到近日兩名幼兒在接種科興疫苗後出現面部無力，葉柏強表示，暫時未掌握到全面資料，但相信相關情況罕見，並非病毒引起的免疫反應，相信病徵應只會短暫維持，家長毋須過於擔心。

他重申，世界各地包括香港，有很多數據證明疫苗的有效性，接種三針有效減低重症及死亡率，而本港有良好疫苗測監系統，目前五歲以下幼兒接種滅活疫苗，大部分都只有輕徵副作用，如疲倦及針口痛等，只有少數出現低燒。

葉柏強強調，幼兒階段是成長中最關鍵的時期，足以影響兒童體能及長遠發展，但基層家庭的幼兒往往缺乏適當支援，導致健康狀況欠理想。（黃文軒攝）

各地在放寬防疫措施後爆發流感，隨著本港開始「復常」，葉柏強直言，擔心冬季會有新冠及流感雙重夾擊，故呼籲家長盡早帶子女打針，不應等幼兒版的復必泰疫苗。

他解釋，要完成三針接種須要四個月的時間，故要在冬季流感高峰期前做好準備，現時便要開始打針令疫苗發揮最好的作用，而流感和新冠疫苗可以同時接種，八歲以下從未接種流感疫苗的兒童，應該接種兩針流感疫苗。