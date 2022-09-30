專家委員會評估120宗離世前14日曾打針個案　未發現與疫苗有關聯

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）今日（30日）召開會議，評估有關接種新冠疫苗的嚴重異常事件。政府發言人表示，截至9月25日，衞生署共接獲7945宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.04%，當中包括120宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗的死亡個案，總結當中111宗個案與疫苗接種無因果關係。政府發言人援引本地死亡率數據，表示未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡風險。



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衞生署共接7945宗異常事件報告 僅佔接種總劑量0.04%

衞生署發言人表示，截至9月25日，本港錄得945643宗新冠病毒的核酸檢測陽性個案及803 891宗快速抗原測試陽性個案，其中10128人離世。另外，本港市民合共接種了約1934萬劑新冠疫苗，已接種最少一劑疫苗的巿民約686萬名。

發言人還表示，同期，衞生署共接獲7945宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.04%，當中包括120宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案，佔疫苗接種總劑量的0.0006%。

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120宗死亡個案總結111宗無因果關係 未發現不尋常現象

發言人指出，專家委員會至今已評估該120宗死亡個案並總結111宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，一宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，初步認為4宗個案與疫苗接種沒有關聯，餘下4宗仍有待進一步資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

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未有證據顯示接種疫苗增加接種者死亡風險

發言人還指出，根據本地的死亡率數據，於2022年在30歲或以上的人口當中，有3856人死於缺血性心臟病，即每十萬人有70.5宗；有6546人死於心臟病，即每十萬人有119.6宗。此外，根據醫院管理局資料，2022年8月29日至9月25日期間，整體死亡個案比率為每十萬人有48.3宗，而2018年至2020年同期平均的死亡個案比率為每十萬人有42.0宗。根據上述數字，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡風險。

發言人又指，專家委員會亦已檢視其他嚴重或非預期異常事件及關注事件的現有臨床數據和資料以進行因果關係評估。相關結果將在10月7日在政府專題網頁發布的新冠疫苗安全監察報告（截至9月30日）公布。此外，新冠疫苗接種異常事件相關的資料及數據會於每周的「2019冠狀病毒病疫苗接種監測更新」新聞公告，以及政府的專題網頁定期發放。