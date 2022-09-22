綠置居2022｜馬鞍山錦柏苑近恆安站　首期最低3.7萬享山景近公路

【綠置居/高宏苑/清濤苑/錦柏苑】「綠置居2022」將於下周四（29日）起接受申請，樓書今日（22日）出爐，鄰近港鐵恆安站中間的馬鞍山的錦柏苑，背靠馬鞍山郊野公園，故大部份單位均可享有「無死角」山景。不過山景「有辣有唔辣」，除了有機會看到山墳外，亦鄰近馬鞍山路，需要面對車輛噪音，故近半單位享有隔離窗。

錦柏苑最低售價為75.3萬元，首期最低僅3.7萬元，但最細的開放式單位只有184平方呎，是三個盤中最細，除了無法間房外，放置睡床和衣櫃後，相信只剩極少空間擺放飯枱。



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最細單位只比標準泊車位面積大少許

錦柏苑位於馬鞍山恆泰路，毗鄰欣安邨，涉及三幢住宅大樓，合共可提供1,896伙，面積介乎184至493平方呎，最細的單位是今期中最細，僅僅比一個標準車位面積大，最終售價介乎75.3萬至261.3萬元，以5%首期計算，只需37,695萬元便可「上車」。錦柏苑預計關鍵日為2026年6月30日，是3個項目中最遲，準業主購買樓花後，要近4年才能入伙。

（房委會資料截圖）

屋苑共有三座，介乎42至46層高，當中A座設有幼稚園，而A、B座均有地庫停車場，屋苑內設有有蓋行人通道，上蓋為綠化天台，另設兒童遊樂區，而屋苑出入口設於恆泰路。

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錦柏苑東南面望向馬鞍山郊野公園，近半單位可享綠油油山景，但值得注意的是，山頭的斜波有零散山墳，部份單位或會望到墳頭。除此之外，望山景單位亦「有辣有唔辣」，前方是有來往馬鞍山和沙田的馬鞍山路，平日極為繁忙，相信會極為嘈吵，但大部份單位已設有減音窗，中低層單位更設有固定窗，以減低嘈音的滋擾。

屋苑的西面則是望向恆智街，兩街之隔便是沙田海，不過前方是私樓海典灣、天宇海、嘉華星濤灣等，中低層戶的景觀被遮擋，但住戶或亦可從每幢大樓的空隙之間看到少少海景，但最高層則可遠眺海景。

三幢住宅一字排開，當中A座一梯16伙，設有五部升降機，望山景的3號和望馬路的4號為最大單位，可在現有的一房外，再間多一房，成為少有的兩房單位，兩個單位開則均屬「開門見廁」，間房後，客廳呈長條型，相當實用。

B座和C座各設4部升降機，分別為一梯15伙和一梯16伙，當中C座每層有3個可間兩房的大單位，但值得注意的是，全屋苑最細單位同樣C座，位於3至4和9至10號單位，單位只有184平方呎，扣除廚廁後，客廳只餘100平方呎左右，放置睡床和衣櫃後，空間所餘無幾，新業主要別出心裁才能設計到小窩居。