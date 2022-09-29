方艙醫院傳改為過渡屋 測量師指啟德方艙最合適 料可提供2700伙
撰文：馬煒傑
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本港新冠疫情回穩，早前有消息指，政府或考慮將社區隔離設施，改作過渡性房屋用途。測量師學會房屋政策小組主席林家輝，今早出席電台節目時表示，當局可考慮改裝啟德方艙醫院，在短時間內提供2,700個單位。他解釋，啟德方艙採用組裝合成建築法建成，每個單位面積達194平方英尺，環境比劏房更理想。
林續說，當局只需在隔離單位，加裝鋅盤及電磁爐等煮食工具，並為單位加設電錶、水錶，及檢查電力供應，便可供人入往，預料一至兩個月便可完成改裝。
▼啟德方艙醫院環境▼
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林家輝指出，目前啟德方艙有2,700個單位，如要興建同樣數目的單位需要一段長時間，故改裝是最快方法。他說，啟德方艙採用組裝合成建築法（MIC），每個單位面積達194平方英尺，環境比劏房更理想，一家三口都不會有問題，如大家庭達5至6人則可將兩個單位合併。
目前隔離單位設獨立廁所、窗口、冷氣等配備，只要加裝鋅盤及電磁爐等煮食工具，並為單位增加電錶、水錶，及檢查電力供應，便可供人入往，預料一至兩個月便可完成改裝。
若改裝成過渡屋 需考慮區內交通及社區設施配套
不過，林家輝亦說，組裝合成建築法採用鋼結構，雖然十分耐用，但早上太陽猛烈會有傳熱問題，建議可在屋頂加裝太陽能板，除可發電外，亦能起隔熱作用。此外，區內交通及社區設施，如藥房、垃圾站等都要增加，以應付市民生活所需。
選址方面，林家輝指，由於啟德鄰近市區，可方便居民返工返學，其他隔離設施如竹篙灣等，地方就太偏遠，不方便居民外出；至於青衣方艙醫院則較為簡陋，與竹篙灣及啟德的標準差好遠，如要改建為過渡性房屋，需要更多工夫，甚至整個組裝合成方案都要改。
他又提到，根據政府統計目前劏房戶有約11萬戶，即20至30萬人，而社聯的第一批過渡性房屋亦即將到期，但當中不少居民都未能上樓，反映過渡性房屋仍有一定需要。
▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼
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