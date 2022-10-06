重陽假後確診數字略升至4318宗　輸入個案325宗　佔單日比率7.5%

新冠肺炎疫情平穩，國慶及重陽長假期後，確診數字升破4000宗水平，衞生署公佈今日（6日）新增4318宗確診，當中3993宗為本地個案，325宗為輸入個案，佔單日比率7.5%；不過對比入境人數，七日平均輸入個案確診比率為4.18%，連續5日都維持在4%以上，比起入境檢疫「0+3」9月26日實施前高出0.5個百分點。



學校個案呈報方面有729宗，新增630名學生及99名教職員染疫，合共涉及459間學校，有6間學校的6個班別需停課。醫管局新呈報6名確診病人在公立醫院離世，至今本港累計死亡個案共有10,200宗。



今日疫情概要：



-確診個案4,318宗，較昨日上升18.5%

-輸入個案325宗，佔整體個案7.53%，確診比率4.18%

-新增6宗死亡個案，疫情累計死亡率0.57%，7日平均死亡率0.17%

-1,669名確診病人留醫，當中有210名新增確診病人，新增入院病人佔整體留院率12.6%

-單日新增危重症總數對比留院人數為0.4%



▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場抵港層情況▼



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本港今日新增4318宗確診個案，當中3993宗為本地個案，其餘則為輸入個案共325宗，佔整體個案近7.5%，325中個案中189宗為機場檢測樣本陽性、95宗為第1至3日樣本陽性、40宗為第4至7日樣本陽性、1宗為檢疫中心期間陽性，預料為早前輸入確診個案的密切接觸者。

以七日平均輸入個案計，直至今日最新公布為274人，比「0+3」實施前七日平均151人高出81.5%。同期七日平均入境人數由4780升至6598人，上升38%，期內平均每日的輸入個案確診數字佔入境數由「0+3」的3.6%，上升至最新的4.18%，高出0.5個百分點，但已比10月2日高峰期的4.80%回落。

至於入院病人，截至今日凌晨零時，共有1669人留醫，當中210人為昨日新入院，佔12.6%，為9月15日（當日新增留醫人數對比留醫病人比率為12.8%）後的新高。另新增5名危殆及2名嚴重病人。現時合共有38名危殆及17名嚴重病人，佔總病人人數逾3.30%，當中15名危殆病人正接受深切治療。

以近七日平均計算，最新增8名嚴重或危殆病人；最新留院病人中，七日平均有60人屬危殆或嚴重，為8月20日後的新高，當日七日平均有59人屬危殆或嚴重。

醫管局新呈報6名確診病人在公立醫院離世，涉及4男2女，年齡介乎82至91歲。死者當中，有2人來自院舍。至於疫苗接種方面，有1人無打針資料、1人位打了2針，其餘都已接種了三劑疫苗至，今本港累計死亡個案共有10,200宗。

近七日平均死亡人數為6.4人，連續第8日維持在單位數的水平；死亡比率佔七日平均確診人數的0.171%。

衞生署公共衞生化驗服務處於9月27日至10月3日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約2.6%及92.9%。

上水桃園護老院6人染疫

學校呈報方面，新增630名學生及99名教職員染疫，共729人染疫，合共涉及459間學校，有6間學校的6個班別需停課。院舍方面，今日新呈報多三個院舍有確診個案，新增院友確診人數為8人，當中上水桃園護老院有6人染疫。三間院舍共12名院友被列為密切接觸者，需要被隔離。

新呈報有個案院舍：

安老院舍：

1. 上水桃園護老院（新界上水新成路61號1字樓至2字樓及新成路63號2字樓）

殘疾人士院舍：

1. 康恩園(I)（新界屯門震寰路82號）

2.新生精神康復會悅和居（新界屯門新福路7號）



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