議員倡港台自製國情節目微博抖音吸觀眾　處長稱日均八萬人睇國劇

立法會今（12日）召開特別財委會，討論《財政預算案》涉及通訊及創意產業範圍，其中港台獲預留10.8億元經常開支，金額較上一年度修訂預算增加7.6%。多名議員讚揚港台改革後撥亂反正，包括協助於第五波疫情發放抗疫資訊，但認為可開拓社交媒體應用包括微博及抖音，加強與年輕人及內地同胞接觸，亦有議員倡議增加本港自家製的國情相關節目。廣播處處長李百全則指，以播放內地連續劇為主的「國劇830」時段收視上揚，一集平均有8萬人收看Youtube頻道訂閱已逾100萬。



立法會今（12日）召開特別財委會，多名議員肯定港台工作，邱騰華（右）認為經檢討及改革後，港台作為公共廣播機構能發揮作用。（資料圖片）

立法會議員謝偉詮表示，港台工作過去備受批評，包括其訊息偏頗，部分節目亦與港府唱反調，今次港台獲撥款預算10.8億元，期望可加強其對政府政策宣傳推廣，及發揮針對假消息的闢謠功能。



商經局局長邱騰華表示，港台功能受《港台約章》制約，節目有否偏頗由市民反映及通訊局監察，經檢討後，港台定位及各項工作已作審視及修正，亦有加強處理投訴機制。



本身是港台顧問委員會成員的狄志遠，認為港台過去半年致力理順運作，亦於疫情期間發放全面、準確及多角度資訊，他建議國情及國安法推廣以外，港台亦應加強發放與民生息息相關訊息，予市民了解政府部署及專家意見。

港台新一財政年度獲撥款10.8億元，較上一年度修訂預算增加7.6%。(資料圖片)

陸頌雄則指，港台在廣播處處長李百全帶領下撥亂反正，但認為港台在傳遞國情訊息時，以轉播內地製作節目為主，認為可加強自家製作，如仿效無綫電視的《無窮之路》，由港人任主持及以熟悉語言製作國情相關節目，另盼港台引進合作機制，可委托外間機構製作節目，增加效益及多元化。

葛珮帆認同要多從社交媒體入手，加強聯繫年輕人及內地，包括可考慮使用抖音及微博，增強與大灣區市民的接觸及互動。她又提到，疫情期間，本港充斥不少抹黑防疫訊息，更有仇恨訊息傳入內地，繼而造成內地公眾的誤解，認為港台可擔當澄清謠言角色。林琳則關注港台製作的國安法及推廣憲法等資訊節目之相關收視率及收看人次。

港台早前於「國劇830」時段播放《號手就位》，講述中國優秀的老兵和新兵，共同進入一支帶有實驗性質的連隊。（港台網站截圖）

廣播處處長李百全指，港台有不少自家製作節目，包括《憲法傳萬家》，每日晚上7時至7時半則設大灣區時段，播放《灣區全媒睇》，不只提供硬資訊，期望可達致兩地民眾互通電台。至於收視率方面，他指「國劇830」時段收視上揚，一集平均有8萬人收看；北京冬季殘奧開幕式有35萬人收看。他又提到，港台正銳意接觸年青觀眾，並於社交媒體多做功夫，其中Youtube頻道訂閱逾100萬，《鏗鏘集》1月份節目中更有3集已有逾100萬點擊率。他表明，會繼續努力加強於社交媒體的節目推廣，亦擬於疫情過後，多進入學校及夥拍青年團體製作節目。

邱騰華則感謝議員們對港台工作的肯定，認為經檢討及改革後，港台作為公共廣播機構能發揮作用，疫情期間，亦可充分利用其公信力，故委托港台電視32化身「防疫資訊台」定時定點發布關於強檢圍封、疫苗資訊及快測檢測操作等，他又提到，港台期間無停止製作其他多元化資訊節目，例如涵蓋小眾及體育等範疇，北京冬季殘奧會節目亦廣受歡迎。