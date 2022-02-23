港台撥款增　加強市民認識國家及一國兩制　新聞處要說好香港故事

【財政預算案2022】廣播處長李百全去年空降香港電台後，編採人手風波不斷，營運及節目方針繼續備受關注，港台電視32台更成防疫資訊台。

財政司司長陳茂波今（23日）發表最新一份《財政預算案》，當中為港台預留10.8億元經常開支，金額較上一年度修訂預算增加7.6%。當局特別提到，港台公共事務及綜合電視節目，於新財政年度「首播節目製作時數」將增加，反映港台提供更多內地相關節目，以加強市民對國家和「一國兩制」認識。

政府新聞處則獲預留撥款6.9億元，較上一年度修訂增4.2%，來年將主力經營公共關係。當局指，政治議題及疫情引起國際關注，並影響港府對外形象，隨實施《國安法 》和完善選舉制度後，社會恢復穩定安全，加上今年慶祝回歸25周年 ，「 是在『一國兩制』 下說好香港故事的良好時機。」



財政司司長陳茂波今日（23日）發表其任內最後一份《財政預算案》。(余俊亮攝)

港台將提供更多內地相關節目

香港電台於新一財政年度，將獲撥款10.8億元，較上一年度修訂預算增加7.6%。其中電台、公共事務及綜合電視節目，以及新媒體各項均有增長，其中公共事務及綜合電視節目的加幅最高，按年增加900萬元(+13.4%)。值得注意的是，其新財政年度「首播節目製作時數」，及2021/22年度「主要官方公眾活動」數目和時數均見增加。當局指，數字反映港台將提供更多內地相關節目 ，以加強市民對國家和「一國兩制」的認識。

翻查資料，港台去年起開始播放不少內地劇集，例如特首林鄭月娥曾大力推薦的《號手就位》、中共建黨百年獻禮片《1921》，更設立「周末國劇影院」，專播中央廣播電視總台贈播的劇集。

港台近日亦推出新節目《國安法事件簿》，邀請多名嘉賓探討《港區國安法》和《基本法》等，受訪者包括律政司司長鄭若驊、保安局局長鄧炳強、基本法委員會委員陳弘毅及立法會議員狄志遠等。

港台早前播放《號手就位》，講述中國優秀的老兵和新兵，共同進入一支帶有實驗性質的連隊。（港台網站截圖）

港台新一財政年度獲撥款10.8億元，較上一年度修訂預算增加7.6%。(資料圖片)

討論公共政策節目時數減少

根據預算開支文件，2021/22年度，不論是電台或公共事務及綜合電視節目，「提供可讓政府及社會各界討論公共政策、以不畏懼和不偏私的方式表達意見的平台 」節目播放時數同樣按年下降，前者為2400小時(減少200小時)、後者則有722小時(減少19小時)，當局有解釋電台節目內容變化原因，指與「 適時與持平地報道本地、國家及國際大事與議題 」節目相互抵銷。

港台去年將官方網上平台已上載逾一年的節目下架，引起社會嘩然。最新文件顯示，2021/22年港台新媒體修訂預算開支，較原來預算下調500萬元至3760萬元。最新一個財政年度的預算開支則會預留3860萬元，當局表明會提供高質素新媒體服務，履行《香港電台約章》所載港台的公共目的及使命。

政府新聞處對外公共關係開支增逾17%

至於政府新聞處方面，財爺則為其預留6.941億元，較上一年度修訂增4.2%，其中「香港以外的公共關係」及「本地公共關係及公眾資訊」的經常開支，前者獲預留1.9億元(+17.8%)，後者則獲預留2.7億元(+3.4%)。

當局指出，政治議題及疫情引起國際廣泛關注，並影響特區政府的對外形象，實施《香港國安法 》和完善選舉制度後 ， 社會恢復穩定安全，加上今年慶祝香港回歸25周年 ，「 是在『一國兩制』 下說好香港故事的良好時機，建立確切及正面的香港形象。」

形容回歸25周年是說好香港故事良好時機

慶祝香港回歸25周年亦是民政事務局重頭大事，當局獲預留撥款27.7億元，其中「地區、社區及公眾關係」佔16.7億元，較上一個年度修訂預算激增178.4 %。當局指出，相關開支包括統籌和舉辦香港特區成立25周年慶祝活動。

此外，康文署預算開支文件所見，當局亦會舉辦連串舉辦大型回歸慶祝活動，包括「第八屆全港運動會」、「花悅滿城」及「歡樂@公園」。