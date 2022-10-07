0+3實施後美國航空無意復飛香港　聯合航空指仍評估合適復航時機

港府雖放寬入境檢疫措施至「0+3」，又為本地機組人員檢疫安排鬆綁，讓其有限度變相率先可實施「0+0」。不過冰封近三年的香港航空業距離完全復蘇仍遠，繼維珍航空關閉香港辦公室及無限期停飛來往香港至倫敦航班，更有消息指，另有歐洲航空公司疑因海外機組人員在港閉環安排未撤，難調配機組，擬考慮關閉香港辦公室。

《香港01》近日向多間外國航空公司，查詢「0+3」後有否香港航班的復航計劃。其中去年底宣布停飛香港航線的美國航空回應查詢時重申，無意復飛香港航線。至於另一間美國航空業巨頭聯合航空，近日曾傳出擬明年1月復飛香港航班，聯合航空回應查詢時強調，目前仍評估市場需求及營運環境，以判斷何時才是復航香港航班的合適時機。



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港府周二(4日)起，雖放寬本地機組人員抵港檢疫安排，惟海外航空公司機組人員抵港檢疫安排未放寬，留港期間必須於機場酒店閉環自我隔離，直至登上航班離港，不准進入本港社區。早前有航空公司代表曾批評，有關安排影響航班及人手調配，致營運香港航班成本增加。故即使在「0+3」，部份主要航空公司仍未增加航班或復飛香港。

美國最大航空公司美國航空，去年12月因應亞洲需求疲弱而停飛香港航線。美航今晨（7日）回覆查詢時，再度重申早前已宣布停飛香港航線，未有提及任何復航安排或計劃。

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另有傳媒近日引述消息報道，另一美國航空業巨頭聯合航空，計劃明年1月恢復來往香港的航班。根據聯合航空最新的官方回覆，未有正面回應有關復飛計劃，聯合航空僅稱，現時仍正評估市場需求及營運環境等，以判斷何時是復飛香港的合適時機。

旅遊界立法會議員姚柏良昨（6日）表示，代表72間在港營運航線的航空公司代表協會，曾在「0+3」實施前夕與政府開會，希望政府可考慮營運安排，可放寬入境檢疫安排，包括取消閉環管理要求等，但政府未有具體回應何時放寬。

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