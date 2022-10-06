消息：再有歐美航空公司欲隨維珍航空告別香港　促再放寬檢疫

政府近日放寬入境檢疫措施，惟復常在望之際，英國維珍航空卻宣布無限期停飛來往倫敦及香港的航班，並關閉香港辦公室。雖然政府已放寬本地機組人員的檢疫安排，變相可以率先「0+0」，惟原來海外機組人員到港後仍須接受閉環管理。

據了解，有歐美大型航空公司不滿相關安排，考慮撤走香港基地，改到亞洲其他國家，換言之，香港作國際迒空樞紐的地位極危。

《香港01》正向歐美多間航空公司查詢最新服務情況，旅遊界立法會議員姚柏良表示，在實施「0+3」前夕，香港航空公司代表協會曾與政府開會會面，海外航空公司希望在港營運情況更暢順，認為閉環安排並不方便，放寬程度未如理想，但當時政府未有具體回應何時放寬。



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香港航空公司代表協會代表72間在港營運航線的航空公司，該會上月初接受訪問時表示，香港閉環管理等安排，大大增加營運成本，不少公司改到新加坡、日本及台灣等地，認為如香港緊守有關檢疫措施，難以維持國際航空樞紐地位。

姚：不少航空公司員工抗拒到防疫政策嚴厲地區

旅遊界立法會議員姚柏良表示，大約上個月正式實施「0+3」之前，香港航空公司代表曾與政府會開商討有關政策。他續指，爆發第五波疫情後，政府立即收緊機組人員的檢疫安排，外國航空公司希望鬆綁，甚至與本地機組人員相同。他表示，雖然外國航空公司理解措施出於防疫角度，但希望政府考慮正常營運需要，因為閉環管理影響營運，不少機組人員都抗拒到防疫政策嚴厲的地區。

旅遊界立法會議員姚柏良。（資料相片）

有消息人士透露，繼維珍航空公司，再有歐美大型航空公司認為現時港府的措施仍過於嚴謹，有意撤離香港遷走駐港基地，移到亞洲其他國家，例如南韓、日本、新加坡等，促請政府盡快放寬。

消息又指，維珍航空早前亦有派代表亦出席與政府對談的會議，並曾發表意見，對於維珍航空突然宣布撤離香港，令有份參加會議的業界人士都感到意外。

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姚柏良則表示，暫未聽到有其他外國航空公司決定撤出，但承認要進一步放寬防疫限制才可以增加航班，「現時似乎（放寬）進度未如大家期望。」他又指，近日有向運輸及物流局局長反映外國航空公司的關注，不過認為維珍航空撤港的主因，未必完全與防疫政策有關，相信俄羅斯空域持續關閉亦是主因。