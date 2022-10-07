疫情．直播｜增4369宗確診　輸入創新高達386宗　多2人死亡

本港今日（7日）新增4,369宗確診，包括輸入個案創新高達386宗，多2人死亡。



本港確診個案昨日（6日）略為反彈重上四千宗水平，衞生署昨公布新增4,318宗確診個案，當中本地個案佔3,993宗，輸入個案325宗，多6人死亡。



昨日疫情總覽：



【16:06】歐家榮表示，輸入個案方面，過去7日每日平均有298宗輸入個案，幅度215至386宗，對比之前7日9月23日至9月29日，每日平均183宗，輸入個案見到過去一星期有明顯上升，由之前平均183升到過去7日298宗，輸入個案佔所有確診總數8%左右，發現每日外地入境人士，大約3%旅客在機場臨時樣本檢測中心發現陽性，比9月底前每日約1.5%有明顯升幅。

【16:00】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去一段時間，每日確診數字，過去2星期每日確診數徘徊約3500至4500宗之間，過去7日，平均每日有3803個案，幅度介乎3286至4369宗，比較再之前一星期平均數4142宗，大致上幅度差不多。過去1星期看不到每日確診數目進一步下跌，進入3000多宗平台。

【12:30】政府派員今日（7日）到何文田邨靜文樓的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動今日上午約八時三十分開始，至上午約十一時三十分結束。政府在是次行動共檢查了225名受檢人士，均已按規定進行檢測。

【12:10】本港疫情回穩，社區核酸檢測服務經歷逾2年疫情已漸趨恆常化。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（7日）在電台節目指，新冠病毒正演變成風土病，如仍要維持核酸檢測要求，嘗試中斷疫情傳播，「某程度上同世界脫軌，未必係恰當嘅公共衛生措施。」他強調目前防疫目標為防重症，根據世界衛生組織建議，已經接種疫苗的密切接觸者，而免疫力仍在有效期，應該取消至少7日的家居檢疫安排。

【11:47】港府雖放寬入境檢疫措施至「0+3」，又為本地機組人員檢疫安排鬆綁，讓其有限度變相率先可實施「0+0」。不過冰封近三年的香港航空業距離完全復蘇仍遠，繼維珍航空關閉香港辦公室及無限期停飛來往香港至倫敦航班，更有消息指，另有歐洲航空公司疑因海外機組人員在港閉環安排未撤，難調配機組，擬考慮關閉香港辦公室。

《香港01》近日向多間外國航空公司，查詢「0+3」後有否香港航班的復航計劃。其中去年底宣布停飛香港航線的美國航空回應查詢時重申，無意復飛香港航線。至於另一間美國航空業巨頭聯合航空，近日曾傳出擬明年1月復飛香港航班，聯合航空回應查詢時強調，目前仍評估市場需求及營運環境，以判斷何時才是復航香港航班的合適時機。

【11:22】疫情趨平穩，港府自昨日（6日）起放寬社交距離措施，酒吧由每枱4人放寬至6人，營業時間及快測限制仍維持。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁今日（7日）在電台節目表示，政府的放寬措施對酒吧而言「唔係好睇到太大分別」，現時酒吧的營業時間直至凌晨2時，清晨5時才能繼續營業，直指「咁180分鐘對於疫情嚟講有幾大影響呢？」加上主要針對的顧客非小童、長者、重症患者等高危人士，因此希望政府放寬營業時間限制，以提升顧客光顧意欲。

【11:05】中大商學院航空政策研究中心高級顧問羅祥國，今日（7日）在電台節目表示，根據國際航空運輸協會評估，全球航空運力要到2024年才能全面恢復至疫情前水平，又料本港今年底運力恢復至三成，惟本港現時運力僅略超過一成，又料明年底航空運力能恢復至六至七成。



他又指，現時不少城市的旅客數字已經恢復至疫情前的五六成，但兩地未能通關，阻礙本港航空營運，「𠲖家好明顯啲客係無哂」，希望兩地盡快全面通關。

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