社區檢測常規化　85處半數為運動場地　籃球教練指訂場難流失學生

港府昨（6日）公布，將多個流動採樣站常規化為社區檢測中心及社區檢測站，連同早前的19個社區檢測中心，全港將有85個社區檢測中心或檢測站全港18區及大部份港鐵站鄰近範圍。

在85個社區檢測中心或檢測站中，逾半為為康文署體育館及戶外免費球場，而部份場地更於2020年12月4日起已暫停服務。有籃球教練表示，因不少體育館及室外籃球場被用作檢測站，預約場地更困難，並估計因場地問題流失約20%學生。他原本於灣仔為有自閉症的學生進行籃球訓練，惟因場地用作做檢測站，須改為到北角訓練，「政府話要用場地，你有咩辦法？惟有見招拆招。」



▼黃大仙睦鄰街遊樂場檢測站▼



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籃球教練：預約唔到體育館嘅籃球場

有20年執教經驗的籃球教練梁Sir表示，疫情兩年多來不少體育館及「街場」被用作檢測站，令訓練及比賽的場地大減，預約場地更因難：「基本上係預約唔到體育館嘅籃球場。」他又指，因場地問題，估計與疫情前比較流失約20%學生。

他又直言，除了籃球總會獲政府預留的場地外，疫情後已有很長時間未試過在體育館內進行訓練，坦言感到可惜，「室內設施好啲、舒適啲，疫情下衞生環境都好啲。」

▼2月12日 長沙灣體育館等候檢測人潮▼



教自閉症學生籃球 由灣仔轉場至北角

至於室外籃球場方面，梁Sir分享指曾為有自閉症的學生進行籃球訓練，不過隨着不少場地用作檢測站，訓練班亦要「左去右去」，「以前預約灣仔『街場』教小朋友，不過用咗做檢測站，要搬到去北角，甚至有段時間要去空地做小組訓練。」他直言場地變化會打亂自閉症學生習慣。

自閉症小朋友習慣咗，如果有少少變化對佢哋嚟講都差好遠。 籃球教練梁Sir

對問到對政府場地減少有何對策？梁Sir無奈說：「政府話要用場地，你有咩辦法？惟有見招拆招。」他解釋，現時有租用私營活動室進行體適能訓練及小組籃球教學，惟活動室面積與籃球場相距甚遠，「最細試過間房得160（平方）呎，惟有盡量花苦功去諗點令小朋友玩得開心啲。」

7間的體育館作檢測中心 部份將近兩年

港府昨公布將多個流動採樣站常規化為社區檢測中心及社區檢測站，連同早前成立的19個社區檢測中心，全港將有85個社區檢測中心或檢測站，遍及全港18區及大部份港鐵站鄰近範圍。

42個為康文署體育館及戶外免費球場轉為檢測中心，當中包括7間的體育館，佔全港的6.7%；而部份場地更於2020年12月初已暫停服務，如石塘咀體育館、蕙荃體育館及太和體育館等。除檢測中心外，有不少體育館亦更改為疫苗接種中心。

35個戶外場地轉作戶外社區檢測站

另外，亦有35個戶外社區檢測站，原為免費球場部份或全部設施需要暫停開放，當中大部份為戶外免費籃球場或足球場，逾佔全港6.5%，如黃大仙睦鄰街遊樂場足球場、灣仔修頓遊樂場足球場、荃灣沙咀道遊樂場等。

▼2月9日 天水圍天晴社區會堂檢測人潮▼

