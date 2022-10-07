疫情｜增4349宗確診　「0+3」後輸入個案升　歐家榮：屬意料之內

本港今日（7日）新增4369宗確診個案，新冠肺炎疫情雖然平穩，但近日輸入個案數字有上升趨勢，以今日為例輸入個案達386宗，佔整體個案近8.8%，為多月以來的高峰。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日在記者會上表示，有留意到相關情況，表示疫情現時進入平台期，但關注輸入個案近日有上升，過去七日每日平均有298宗輸入個案，較上周的183宗多。他認為，此增幅屬意料之內，相信現時措施有效控制到輸入個案到社區傳播風險。

他亦指，近日多地的新冠疫情都有反彈，擔心隨著出現新的變異病株及世界各地開始放寬措施，疫情或在冬季時會漸趨嚴峻，



▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場抵港層情況▼



+ 8

新冠肺炎疫情平穩，近日的確診數字維持於三千至四千的水平，但輸入個案確診數字有上升趨勢。本港今日新增4369宗確診個案，當中3983宗為本地個案，其餘則為輸入個案共386宗，佔整體個案近8.8%，為多月以來的高峰。386宗個案中245宗為機場檢測樣本陽性、106宗為第1至3日樣本陽性、27宗為第4至7日樣本陽性，餘下8宗為在檢疫中心期間樣本陽性。

+ 2

以七日平均輸入個案計，直至今日最新公布為386人，比「0+3」實施前七日平均151人高出1.5倍。同期七日平均入境人數由4780升至6598人，上升38%，期內平均每日的輸入個案確診數字佔入境數由「0+3」的3.6%，上升至最新的4.18%，高出0.5個百分點，但已比10月2日高峰期的4.80%回落。

歐家榮表示，有留意到相關情況，指今日輸入個案有上升趨勢，現時佔所有確診總數8%。他表示，過去七日每日有298宗輸入個案，對比上周前每日平均183宗有明顯上升，而大約有3%的入境人士在機場臨時樣本檢測中心陽性，比9月底前每日約1.5%驗到陽性是有明顯升幅。

實施「0+3」入境措施後，輸入個案數字有增幅，但歐家榮認為，此增幅屬意料之內，因為措施本就是希望便利市民入境。他表示，仍要多些時間觀察政策對輸入個案的影響，相信現時措施有效控制到輸入個案到社區傳播風險。

不過，歐家榮亦提醒，近期海外地區新冠疫情有反彈情況，以英國為例，英格蘭近期當地錄得確診陽性有21%的升幅，近一星期病人住院數量較上一周升33%，死亡數亦升至8%；而鄰近地區新加坡確診數字亦有增加，由9月當地每日少於2000宗到近期確診數字已超至4000宗。他續指，由於當地近一星期的確診數字比上周高70%，需要住院病人亦隨個案增而增加，當地政府因而明言此或對醫療機構構成壓力。

他認為，新病株BA.2.75開始加速傳播及各地開始放寬措施，令不少海外地方進入冬季後新冠疫情開始再度活躍，擔心本港疫情去到冬季時疫情或會漸趨嚴重。他表示，衞生署會密切監察情況採取防控措施，提醒市民一定盡快接種新冠及流感疫苗，防冬天出現另一次高峰。

至於入院病人，截至今日凌晨零時，共有1669人留醫，當中210人為昨日新入院，佔12.6%，為9月15日（當日新增留醫人數對比留醫病人比率為12.8%）後的新高。另新增5名危殆及2名嚴重病人。現時合共有38名危殆及17名嚴重病人，佔總病人人數逾3.30%，當中15名危殆病人正接受深切治療。

以近七日平均計算，最新增8名嚴重或危殆病人；最新留院病人中，七日平均有58人屬危殆或嚴重。醫管局新呈報2名確診病人在公立醫院離世，均為男子，年齡分別為57及88歲，兩人均接種了三針疫苗，本港累計死亡個案共有10,202宗。近七日平均死亡人數為5.6人，連續第9日維持在單位數的水平；死亡比率佔七日平均確診人數的0.147%。

▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼



+ 1

衞生署公共衞生化驗服務處於9月28日至10月4日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約2.2%及93.4%。

學校呈報方面，新增556名學生及99名教職員染疫，共655人染疫，合共涉及462間學校，有10間學校的10個班別需停課。院舍方面，今日新呈報多8個院舍有確診個案，分別為6間安老院舍及殘疾人士院舍 ，新增院友及員工確診人數為13人及3人，八間院舍共82名院友被列為密切接觸者，需要被隔離。

呈報陽性個案的安老院舍 :

1. 香港中華基督教青年會天平頤康之家 (上水天平邨天明樓)

2. 溫暖護老院 (深水埗大埔道華仁大廈)

3. 鳳溪護理安老院－安老部 (上水天平路22號)

4. 東華三院黃祖棠護理安老院 (何文田常盛街東華三院黃祖棠社會服務大樓)

5. 松悅園耆逸護養院暨日間護理中心 (黃大仙慈正邨服務設施大樓)

6. 明益護老院(1院) (上水保榮路威尼斯花園)



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

1. 温馨復康中心 (上水河上鄉新村)

2. 利民會環翠之家 (柴灣環翠邨富翠樓)



隨著本港疫情回穩，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，會陸續恢復早前暫停的服務，除上星期放寬26間醫院非急症部門探訪外，下星期四（13日）亦會再擴展探訪服務至其他醫院的急症病房。

不過，相關的探訪會與早前放寬非急症部門略有不同，醫管局會將病人分為高風險及風險低病人。醫管局會陸續同家屬講解安排，風險低的病人每日可有一小時探訪，同一時間可以有最多兩人可進入病房探病，探訪期間可以換人，上限為三人；高風險如60歲以上、免疫力較弱又或是未打針的病人，每星期只可安排兩次一小時探訪，同時最多只有兩名訪客可以探訪。

醫管局亦會預留多些病床予更多非新冠病人入院，如亞博館現時已轉為備用狀態，北大崳山感染控制中心亦由高峰期11病房減至7病房。他表示，公立醫院非緊急服務已恢復超過八成，內窺鏡檢查服務已恢復正常，非緊急手術已回復超過8成。

他又指，吸取過去幾月經驗，醫管局已為未來高峰期及流感季節做好準備，有信心可以應付新冠及冬流的雙重夾擊。醫管局已制定病床調動計劃，會每日監察急症室的運作情況、床使用率及流轉情況，也會加強跨聯網合作，需要時會調動人手，支援派藥、遙距診症等，減輕醫院壓力。另外，醫管局也會繼續維持與私家醫院合作，包括公私營協作，分流非緊急服務，減少對非新冠病人影響。

▼10月4日 最熱重陽節下柴灣墳場拜山人潮▼

