疫情｜伯伯想回家、腦退化婆婆不安　亞博隔離設醫護人員巧妙解憂

醫管局在機場亞博館的新冠治療中心，因第五波疫情接近一萬宗確診個案，而在8月22日重啟，照顧年長患者。有這段期間在內工作的醫護人員岀席分享會，他們遇到很想岀院而「絕食」的老翁，患腦退化的九旬老婦驚呼「做咩困我入嚟」，醫療團隊逐一解決病人的問題，令病人的隔離時間更充實，同時更照顧病人的心理情況。



隨着疫情稍為緩和，中心在9月30日重新轉為備用狀態。醫護人員有同一希望，就是治療中心不用再重啟，因這代表疫情不會再肆虐。



團隊安排老翁與家人視像通話 畫面截圖過膠伴身旁

岀席分享會的醫護人員有新冠治療中心（亞博館）副顧問醫生唐穎思、資深護士丁煒雄、利愷琪，以及一級物理治療師杜展維。他們都在治療中心的工作有不同的難忘回憶。

任職物理治療師的杜展維就有一件事很深刻。他記得有一位80多歲的伯伯，一開始因為很掛念家人，很想岀院，於是不肯進食，慢慢因為臥床太久，就連行路都有困難，愈來愈瘦。護士團隊就想到讓伯伯與家人視像通話，讓伯伯家人可以安撫他。然後團隊再把家人在視像通話中的畫面截圖，再列印出來「過膠」，放在伯伯床邊，在食飯時間把截圖放在他旁邊，再跟他說「你屋企人好掛住你，好想你好好食嘢，快啲好返，快啲岀院同屋企人團聚」，哄伯伯進食。

杜展維覺得照顧這些病人除了要有經驗，最重要是同理心。他看見治療中心很多同事都具備這些能力，靠這些能力逐少逐少地幫助到病人。

安排九旬夫婦共住一間房 讓老翁照顧腦退化症太太

副顧問醫生唐頴思指，今次的重啟有很多難忘事，其中一件是原於一對接近90歲的老夫婦，一同到治療中心隔離，因為太太有腦退化症，到了治療中心就很怕，甚至驚呼「做咩困我入嚟！？我要走！」

於是醫護團隊就讓這對老夫婦共住一間房，讓丈夫可以照顧及幫助太太，同時治療中心的醫護都幫助了很多，例如教導太太做不同活動、多聊天，太太在第二至三日開始適應。事件令唐醫生覺得治療中心是醫院的延伸，可以做到醫院以外額外的事，而那些事是有意義的。

為染病露宿者治新冠兼治其他病症

本身是傷口護理專科護士的利愷琪，就記起一位本來是露宿者的病人，到來治療中心後，發現原來他腳部有一處傷口一直未痊癒。他們就順勢為他作傷口護理。利愷琪指今次工作，令治療中心的醫護不只治療病人的新冠肺炎病情，更可以治療病人的其他病症，及關心病人心理健康。

幾位醫護都覺得今次治療中心重啟，他們用了很多心思去令病人的隔離時間更充實，同時更照顧病人的心理情況。在每次活動，由最初要費力邀請病人參加，到病人會自發「準時坐好哂等開始」，都令他們非常鼓舞。

很多病人都寫了感謝信給他們，感謝他們的照顧。(盧翊銘攝)

不希望再重啟治療中心

他們亦感謝中心的醫護同仁，覺得每一位都願意互相配合，緊守崗位，共同去為事情做好，例如仔細去計劃每個活動，活動的用具，過程令他們非常難忘。不過他們都希望不要再重啟治療中心，因為這表示疫情不會再肆虐。