亞博館醫護齊心抗疫　病人互勉忙中送暖

新冠疫情日漸嚴竣，留醫人數已突破2,500人；新冠治療中心（亞博館）已於上星期重啟接收病人，醫管局調動過百名醫護、支援人員及專職醫療人員前往支援。上星期我亦到了亞博館為同事們打氣。甫進館，映入眼簾的是一排排病床整齊排列在偌大的展覽館內，同事們忙碌地穿梭於病格之間，或在控制中心的電腦前埋首研究資料。同事向我感嘆道：「還以為自己一年只會來亞博館一、兩次欣賞演唱會，揮動螢光棒為偶像吶喊；豈料一場疫情讓我放開『粉絲』身份，穿起護士工作服，常常在這裡進出，就像打仗一樣，真是世事多變……」

撰文：醫院管理局 (醫管局) 總護理行政經理潘恩榮



新冠治療中心（亞博館）已於8月22日重啟接收病人，醫管局調動過百名醫護及專職醫療人員前往支援。

同事的形容並不誇張，這裡的確有如戰場，我們正攜手努力地打抗疫戰，而且戰況越見緊張。因應疫情反彈，我們按照之前已制訂的實名制更表，再次抽調近百名護士輪流前往亞博館「披甲上陣」。面對疫情惡化，同事們收到急召均毫不退縮，義無反顧地踏上戰場。

莫說病人初次到亞博館心情忐忑，其實醫護人員的內心也一樣。不少同事告訴我，他們第一次進館實戰，再不是演練，「人生路不熟」，也會擔心工作不如在醫院病房或習慣的單位內那麼得心應手，生怕影響工作進度。但憑著一份使命感，同事們很快便適應、熟習，並以極高效率做好開館準備。

八月十九日星期五的下午，我們收到指示，亞博館需於周一傍晚開始重啟接收病人。雖然只有三兩天作準備，但同事們一呼百應，按著實名制更表馬上士氣滿滿地進駐亞博館。由執拾藥車、設置抽血站、檢查血壓機和氧氣機等儀器、劃分病區、部署安全工作路線，以至協助前線同事穿著個人保護裝備 (PPE) 等，各人都馬不停蹄地忙著，為開館做好一切妥善準備。

新冠治療中心（亞博館）已於8月22日重啟接收病人，醫管局調動過百名醫護及專職醫療人員前往支援。

再次來到亞博館，看見亞博館場地的管理人員、後勤同事及保安團隊都十分配合，讓準備工作更加暢順。我除了感受到同事們團結一致的士氣外，更令我深受感動的，是醫護與病人之間互相鼓勵的一份濃厚人情味。

核心小隊同事有早前亞博館實戰經驗，向我分享兩個難忘經歷，都是與生日有關。有一位90多歲行動不便的伯伯在亞博館過生日，同事們不但協助伯伯與家人視像通話，更一起唱生日歌為伯伯慶生。同事憶述：「我當時也感動得眼泛淚光，很慶幸能替伯伯擔當橋樑，傳達家人的愛；家人的愛絕對是病人堅持下去的動力。」另一位同事分享道，留意到有一位病人，在亞博館住了多天都是沉默寡言，鬱鬱不歡。病人離開亞博館當天碰巧是她的生日，一班醫護為她送上生日咭，物輕情義重，令她感動得流下淚來。

面對變幻測的疫情，團隊齊心團結相當重要；同事就算來自不同醫院、不同病科、不同崗位，他們都十分願意跳出原本的工作範疇，為著同一目標來到亞博館接受新任務。在不同崗位都能做到將心比己，設身處地了解病人需要。他們這份正能量與精神，實在令我深受感動。

同事們口中常掛著的「大嶼山三寶」，除了新冠治療中心（亞博館），還有北大嶼山醫院香港感染控制中心及竹篙灣社區隔離設施。數百名醫護同事仍在「大嶼山三寶」裡，風雨不改地與病人一起打著這場抗疫戰。

上周四，我們安然經歷颱風「馬鞍」，但願疫情也早日過去，我能相約一眾同事一起到亞博館看演唱會，希望這裡日後只有音樂會和展覽會，不會再有病人和病床。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，五位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

