保良局虐兒案｜設獨立檢討委員會檢視兒童院舍服務　彭韻僖任主席

繼童樂居虐兒案爆出後，另一間留宿幼兒中心、位於銅鑼灣的保良局嬰兒組留宿幼兒中心亦爆出虐兒事件，至今兩名職員被捕。

保良局今日（8日）表示，董事會日前通過成立「獨立檢討委員會」檢視兒童院舍住宿服務，邀請不同界別專業人士深入檢視，其0至6歲兒童院舍住宿服務的管治制度及服務，找出不足及提出改善方案，並強調對任何令幼兒受到傷害的行為零容忍，定會嚴肅處理。



委員會共有7名成員，由香港律師會前會長彭韻僖任主席，成員包括醫管局兒科統籌委員會聯合主席蘇景桓、臨床心理學家潘麥瑞雯、兒童事務委員會委員黃梓謙等。



經進一步調查，警方今日（30日）拘捕多一名28歲保良局嬰兒組院舍女職員，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，目前已獲准保釋候查。（資料圖片）

保良局表示，與各界同樣非常關注有個別幼兒工作員，涉嫌不恰當照顧兒童事件，亦理解公眾對服務產生疑慮，故日前董事會已通過成立獨立檢討委員會檢視兒童院舍住宿服務，並邀請不同界別專業人士，深入檢視該局0至6歲的兒童院舍住宿服務，在不足之處找出癥結所在，提出具體改善政策建議及方案。

委員會共有7名成員，由來自法律界、醫療界、幼兒教育界、社福界及臨床心理學家等跨界別專業人士組成。委員會的名單如下︰

．彭韻僖律師(主席)

．方長發

．李國彪醫生

．羅潔湄博士

．潘麥瑞雯博士

．蘇景桓醫生

．黃梓謙



保良局稱，委員會將會盡快開展工作，當中包括審視本局兒童院舍住宿服務整體服務水平、政策及措施等，亦會留意政府相關政策及最新發展，並就有需要改善的政策範疇及安排提出建議，該局將會全力支持並全面配合相關獨立檢討工作。

保良局稱，正安排支援措施，以紓緩團隊壓力，包括多項培訓以協助員工掌握正確處理幼兒行為技巧。（資料圖片）

保良局續指，正啟動多項支援兒童院舍工作人員的措施，當中包括調動資源，提供人手以支援行政及輔助工作，讓幼兒工作員能更聚焦照顧兒童；邀請專家培訓及分享經驗，為幼兒照顧服務團隊深化守護兒童文化等。保良局強調上下均秉持關愛兒童的信念，對任何令幼兒受到傷害的行為零容忍，定會嚴肅處理。

社署。（資料圖片）

社署︰發現事件後已要求保良局作出跟進

社會福利署則表示，知悉保良局宣布成立獨立檢討委員會，期望委員會作出全面及深入的檢討，並提出改善建議及措施。

社署指，自上月16日到有關幼兒中心巡查發現事件後，已要求保良局作出跟進，包括提交特別事故報告、嚴肅調查事件，以及進一步提交詳細及全面的報告。社署會審視和研究報告的內容，同時繼續密切監察幼兒中心的管理、服務及運作，以確保其符合相關法規、服務質素及保護兒童的要求。