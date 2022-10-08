搶人才｜工聯會IT人協會︰五成從業員考慮或將轉工　促於全球搶人

工聯會屬會、香港I.T.人協會，今年8月就香港資訊科技行業人力資源，以電子問券方式調查，今日（8日）公布結果。調查發現，受訪的300名IT從業員中，有五成人考慮或將會轉工。



協會憂慮隨企業人才離開，加上越來越多企業選擇將IT部門遷離香港，憂慮香港IT從業員的未來發展出路，將會越來越渺茫。



IT人協會的調查發現，五成受訪者因不滿香港I.T.行業缺乏新機會，以及薪酬待遇低等問題，考慮或將會轉工。調查結果顯示，超過六成受訪者考慮或傾向轉到大灣區發展。同時，四成受訪者目前受僱公司內，負責IT的僱員佔比不足一成，顯示香港企業傾向將IT部門遷移至外地如新加坡，或將相關業務外判予專業公司。

香港IT人協會理事駱佩傑指，業內缺乏新機會，令學生傾向選擇其他科目，造成惡性循環，人才供不應求問題無法解決。他建議大專院校與企業合作，提供長期實習機會，以及畢業生職業配對，讓IT人才在行內持續發展，解決人才不足問題。

香港I.T.人協會理事長李廣宇（中）表示，政府有推出多個創科計劃，惟多數外判給大公司。(鄧宇詩攝)

倡政府內部增聘項目經理及架構師

協會理事長李廣宇表示，政府有推出多個創科發展計劃，惟多數外判予大公司。部份公司會「判上判」予中小企業，變相剝削小型公司。他建議港府設限，以減少多層分包外判。另外，他又建議政府內部增聘項目經理及架構師，讓中小型企業甚至新創公司亦能受惠。

李表示，現時本港大約有11萬人資訊科技業從業員，期望從業員數量，可在5年內增加至22萬，滿足市場需求。除在本地繼續培育人才，協會亦期望港府能協助企業，在全球招聘人才，解決人才供不應求問題。