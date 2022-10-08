MIRROR演唱會｜阿Mo生日前除頸箍　視線自主從天花板移到窗外景色

MIRROR演唱會意外事發至今逾兩個月，受重傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在腦神經外科病房留醫，最新傳來好消息。家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（8日）轉發阿Mo父親李盛林牧師第11封代禱信，指Mo拆頸箍比原定時間提早兩星期：「對啟言來說是一個釋放和感恩，也同時開濶（闊）了他的視野。第一次可以自主地將視線從病房的天花板轉移到遠望窗外的景色。」



阿Mo父又交代兒子最新情況，指他已大致上掌握飲食，很少「落錯格」，但仍不能進食固體食物，只能進食打碎的菜和粥類。他又提到，下周（註：10月21日）將是阿Mo的28歲生日，於是Mo父與太太跑到祝賀他生日的燈箱旁：「雖人來人往，但仍盼用這背景，在這特別的日子為啟言拍攝短片，祝福鼓勵他。」其父稱，阿Mo看後觸動地回應：「爸媽，愛您們！」



▼7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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阿Mo已很少出現「落錯格」情況 惟仍未能進食固體食物

阿Mo父親在代禱信中交代愛子病情，指希望其頸脊椎神經的水腫能盡快消退，以致神經訊號的傳遞不受影響，有助治療的進度。而阿Mo摘除頸箍後，頸部及肩膊的肌肉能在治療中強化，承托頭部及頸椎的重量。進食方面，阿Mo已很少出現「落錯格」的情況了，不過仍未能進食固體食物。

間中現微燒 下一步治療焦點為移除氣喉造口

阿Mo父親又表示，下一步治療焦點為移除氣喉造口，指如阿Mo若呼吸功能回復到自主咳嗽，可以吐出痰涎，即可移除造口氣喉，接受更強化的治療，進入復康另一階段。不過他又提到，現時阿Mo間中出現微燒，或會影響移除造口。

阿Mo父親指，10月21日將是阿Mo 28歲生日，日前和太太特地到跑他生日的燈箱拍攝短片，希望鼓勵阿Mo。（「羅乃萱Shirley Loo」Facebook圖片）

10.21生日父母提早拍片祝福 阿Mo感動：爸媽，愛您們！

信中又指，下周（註：10月21日）是阿Mo的生日，不過他也只能在病床上與家人度過。阿Mo父親亦特意和太太到祝賀阿Mo生日的燈箱旁拍攝短片：「雖人來人往，但仍盼用這背景，在這特別的日子為啟言拍攝短片，祝福鼓勵他。」阿Mo看後也很觸動地回應：「爸媽，愛您們。」

每周親自熬粥給阿Mo及So Ching Mo爸消瘦了不少

阿Mo父親坦言，愛子今次受創令他作為牧師更體會到信仰不是在頭腦和精神上的認知。他又稱，近兩個多月與妻子二人的心情都因阿Mo的進展而起伏，每星期亦要親自熬粥送給阿Mo及其女友So Ching，直言：「Mo爸消瘦了不少，請記念Mo爸媽身心靈的安康。」

▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

難言的感動 繼續記念MO的一家



繼續堅持信望愛



轉發：李盛林牧師 // 啟言 MO 代禱信 11 (20221009)



感恩：



1. 細閱回應，同聲阿們

感謝無論甚麼信仰的朋友親人對我們的關愛，有不下上萬的朋友點看我們的代禱信（或是轉載的）更有上千的回應，我都一一細閱和隨著你們的心意和禱告同聲阿們。英文版的代禱信也會在每週三上載臉書，讓非華語的朋友了解，知道他們也有將代禱信帶回家中，全家為啟言禱告。



2. 落地信仰的經歷

是次啟言的受創，給我作為牧師並家人更體會，信仰不是在頭腦和精神上的認知，信靠主耶穌是貼地的經歷。在人生老病死的過程中，經歷這位創造主和救贖主的同行，有聖經啟示話語上的應許和安慰而感恩，同時也見證神在啟言身上奇妙的工作。



3. 摘除頸箍後感受

比原定早了兩星期，脫離已戴上10星期的頸箍，對啟言來說是一個釋放和感恩，也同時開濶了他的視野。第一次可以自主地將視線從病房的天花板轉移到遠望窗外的景色。



4. 同事和粉絲的心意

下週正是啟言的生日，也只能在病床上與家人渡過。感謝神，有一班舞者同事和粉絲對他表達心意帶給他一點點的溫暖 – 人間有情 – 集合各有心人的祝福和禱告。家人也覺得這是正面的鼓勵。



代禱：



1. 啟言最新狀況



a) 頸脊椎神經：

頸脊椎神經的水腫能盡快消退，以致神經訊號的傳遞不受影響，有助治療的進度。



b) 摘除頸箍後：

頸部及肩膊的肌肉能在治療中強化，承托頭部及頸椎的重量。



c) 進食

大致上已掌握飲食而很少落錯格了，仍不能進食固體食物，只能進食打碎的菜和粥類。祈求他的腸胃能有良好的消化力。



d) 下步治療焦點 - 移除氣喉造口

若呼吸功能回復到自主咳嗽，吐出痰涎，造口氣喉就可移除，接受更強化的治療，進入復康另一階段。現間中也出現微燒會影響造口的移除。



2. MO 爸媽

a) 回港後適應

在這兩個多月可能因各方面的適應，爸媽的身心靈都是連繫於啟言的進展而起伏。除了要投入生活，每星期亦數次剁碎肉、餚粥底送給啟言及蘇晴。Mo爸消瘦了不少，請記念MO爸媽身心靈的安康。



b) 用盡心思，同行鼓勵

下週正是啟言28歲生日，我和太太跑到祝賀啟言生日的燈箱旁，雖人來人往，但仍盼用這背景，在這特別的日子為啟言拍攝短片，祝福鼓勵他。他看後也很觸動地回應：「爸媽，愛您們」。啟言，盼你能勇敢的靠主耶穌走下去。

