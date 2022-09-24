阿Mo能自主呼吸4周後除頸箍　看《一路瞳行》感親情可貴｜MIRROR

MIRROR演唱會事故，受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）現時在腦神經外科病房留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（24日）轉發阿Mo父親李盛林牧師的第九封代禱信，指阿Mo現時能掌握自主呼吸，但未能自主咳嗽，仍需接受監察，而阿Mo自手術後戴上頸箍以確保頸椎能定位生長，預期12個星期可以除掉，現在尚有少於四星期可除掉頸箍。



他又提到，兒子能在受嚴重的創傷後 4-5 星期離開ICU 及不倚靠呼吸機，醫療專家團隊都感到比預期快。他續指，雖然環境影響睡眠和休息，但阿Mo的心態能改變及調整過來，盼他每天能有質素的睡眠和休息，再專注配合各項治療。



李盛林在信中也提到，看完本地製作的《一路瞳行》，體會到家庭成員在成長中的矛盾，也同時感受到親情建立和支持，深受觸動，感到親情可貴。現時他及太太每日的心聲短片，成為阿Mo了解他們心思及在晚上默想默禱的鼓勵。



▼7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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阿Mo仍未能自主咳嗽需接受監察：進食若落錯格憂致肺炎

能MIRROR演唱會事故，受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）現時在腦神經外科病房留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚轉發阿Mo父親李盛林牧師的第九封代禱信，提到「八個星期過去了，從危殆到嚴重，從嚴重到穩定」，指阿Mo現時能掌握自主呼吸，但未能自主咳嗽，仍需接受監察。李牧師續指，現時阿Mo進食也有機會落錯格，擔心導致肺炎會很難處理，希望大眾能為阿Mo的進食和吞嚥禱告。

而阿Mo自手術後戴上頸箍，以確保頸椎能定位生長，預期12個星期可以除掉，現在尚有少於四星期可除掉頸箍。李牧師在文中表示，希望在復康的過程中，頸箍不至影響吞嚥和物理治療。

醫療團隊指阿Mo受創後4至5星期可離開ICU比預期快

他又提到，兒子能在受嚴重的創傷後 4-5 星期離開ICU及不倚靠呼吸機，醫療專家團隊都感到比預期快。他續指，雖然環境影響睡眠和休息，但阿Mo的心態能改變及調整過來，盼他每天能有質素的睡眠和休息，再專注配合各項治療，每天也能經歷一小步的治療進展。

看完《一路瞳行》深受觸動 感親情可貴

李盛林牧師在信中也提到，看完本地製作的《一路瞳行》，體會到家庭成員在成長中的矛盾，也同時感受到親情建立和支持，深受觸動，感到親情可貴。現時他及太太每日的心聲短片，成為阿Mo了解他們心思及在晚上默想默禱的鼓勵。

▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



*李盛林牧師 // 啟言 代禱信 9*

*感恩：馬太福音 11:28 (耶穌說）：「凡是勞苦、擔負重擔的人，都到我這裏來吧，我要讓你們得到安息」。（安息 ＝ 休息，重新得力）*

*1.「監察自主呼吸」* ：八個星期過去了，從危殆到嚴重，從嚴重到穩定，這都是根據病者的呼吸情況而定。啟言現時能掌握自主呼吸。

*2.「神奇妙作為 」* ：雖然這麼嚴重的創傷，但那麼快可以在 4-5 星期離開ICU 及不倚靠呼吸機，醫療專家團隊都感到比預期快多了，這真是創造主奇妙的工作。

*3.「家人鼓勵」* ：每天爸媽心聲短片的內容，成了啟言了解爸媽的心思和在晚上默想默禱的鼓勵。

*4. 「親情可貴」* ：看完了本地製作的「一路瞳行」，體會到家庭成員在成長中的矛盾，也同時感受到親情建立和支持。這觸動了我們一家，更是感到親情的可貴。

*代禱代求：*

*1. 「期待的日子」* ：從受創當晚，手術後戴上頸箍以確保頸椎能定位生長，預期 12個星期可以除掉，現在還有少於四星期。

a. 祈願神繼續看顧頸椎骨正常的癒合及啟言的忍耐。

b. 在復康的過程中，頸箍不至影響吞嚥和物理治療。

*2. 「現實的危機」* ：現時雖可以自主呼吸仍未能自主咳嗽，仍需接受監察。在進食時有機會落錯格，導致肺炎便很難處理了；請為啟言每一啖的進食和吞嚥禱告，真不容易。

*3. 「心態再調整」* ：雖然環境影響睡眠和休息，但啟言的心態能改變及調整過來，再專注配合各項治療。仍盼每天能有質素的睡眠和休息，每天也能經歷一小步的治療進展。

