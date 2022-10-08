國泰稱月入達$1.7萬空少貼糧單反擊　工會拆解兩年前一動作致落差

國泰昨日（7日）舉行招聘會，預期未來增加航班後連津貼底薪，空中服務員月入可達17000元至18000元。不過，有空中服務員在社交媒體上貼出糧單，表示今年上半年月入只有9,400元至9,700元，全年所得津貼一萬元都不夠，如新入職員工想月入17,000元只能「祝你好運」；亦有機艙服務員表示入職四年都未試過月入17,000元，指國泰是玩「語言偽術」。



國泰空中服務員工會外務副主席蕭詠恩表示，以往員工之間可以自行調配飛行時數，多勞多得，勤力的員工是可以達到17,000元的水平，但國泰在20年裁員後更改了合約，即使調更亦不會有額外收入。對於國泰表示預期未來增加航班後連津貼月薪，可達17000元至18000元，蕭詠恩笑言很想知道「未來」是甚麼時候，「我都想個未來快啲到。」



空少稱今年頭半年月入最多$9700 要$1.7萬「祝你好運」

機艙服務員chaufei_在社交媒體上貼上糧單，表示今年首半年的月入只有9,400元至9,700元，而全年所得的津貼一萬元都不夠，反擊國泰表示每月收入可達港幣17,000元的說法。如果新入職的員工想月入17,000元只能「祝你好運」。

他提到2018年後加入的空服員劃一時薪135元，接70小時計，扣除強積金後每月實收9110.5玩，即使可飛90小時，人工亦只有11,700元，離招聘日當日所指的17,000元仍有近6000元的距離。

另一機艙服務員入職四年未嘗月入1.7萬 形容是語言偽術

其他津貼方面，近年亦不斷被扣減，例如公司縮pattern至要空中服務員即日來回印度等、而以往有40小時作休息的歐洲、美國航班被縮至只可停留20小時，令津貼金額大幅下跌。加上疫情下長途機減少，以他為例上月只有兩班長途機，津貼合計只有2千多元。

他表示如要像招聘日當日所指月入17,000元，首先要公司編排可以飛90小時，得到11,700元的底薪，而另外要有6,000元的津貼，即要飛最少兩班行內被稱為「Golden 5 days」，較高津貼的英國或歐洲航班才有機會達到17,000元的水平，不過即使是疫情前的「太平盛世」都不是有很多機會可以飛「Golden 5 days」的航班，所以要達到17,000元是非常困難。

除chaufei_外，有機艙服務員更在社交媒體表示入職四年都未試過月入17,000元，指國泰是玩「語言偽術」。

▼10月7日 國泰航空相隔逾兩年再辦機艙服務員招聘日▼



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工會蕭詠恩稱2020年前勤力員工確可達$1.7萬水平

國泰空中服務員工會外務副主席蕭詠恩表示，以往員工之間可以自行調配飛行時數，多勞多得，勤力的員工是可以達到17,000元的水平，但國泰在20年裁員後更改了合約，即使調更亦不會有額外收入，員工只能被動地接受公司的安排的編制及接受收入。

現要達標須獲編排多班長途機 是要「非常好彩」

蕭詠恩指，現在要達到月入17,000元的水平，首先要編到90小時的更，然後再額外在長途機中得到近6,000元的津貼，但就編制而言，即使在疫情前亦非每人可編到工作90小時，現在更少人可獲編，第一關已經十分困難。然後要取得近6,000元的津貼，即要有3班飛到歐美的長途機，她形容是要「非常好彩」，因在疫情下有一班長途機都已經是多，身邊有朋友更在十月一班長途機都沒有，即只有底薪月入9,100元。

蕭詠恩又表示，在疫情下機艙服務員唯一增加收入的方式便是加入閉環管理，「成個月唔返屋企，就一定過到17,000」，而其他沒有參加閉環管理的機艙服務員在年頭時只獲派70小時編制，加上沒有長途航班可以飛，結果導致不少人頭半年的薪金都只有底薪9,100元，最多額外加上短途機的數百元津貼，結果月入都不足10,000元，離國泰所指的17,000元有很大的距離。

$1.7萬的「未來」是何時？ 蕭詠恩：我都想個未來快啲到

對於國泰表示預期未來增加航班後連津貼月薪，可達17,000元至18,000元，蕭詠恩笑言很想知道「未來」是甚麼時候，指「我都想個未來快啲到。」