大埔富亨邨、杏花邨杏花園等污水呈陽性　12.5萬人須快測

本港疫情持續，政府今（9日）表示，大埔區及東區部份大廈污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，居民需要快測，當中涉及大埔富蝶邨、大埔富亨邨、筲箕灣愛蝶灣及杏花邨杏花園等。

當區的民政事務處將會陸續向涉及區域的居民、清潔工和物業管理員，派發共約12.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



▼10月9日 部份污水陽性屋苑▼



政府為應對新冠疫情，在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，相關地區如下：

大埔區 — 富蝶邨、富亨邨、塘上村、大菴村、大陽輋、寨乪、新塘、新屋仔、新屋排、矮崗、較寮下、鍾屋村、麻布尾、梧桐寨、白牛石上村、白牛石下村及白田崗

東區 — 愛蝶灣、峰華邨、山翠苑、悅翠苑、茵翠苑、柴灣戲院大廈、華泰大廈、杏花園及興民街與筲箕灣道附近一帶住宅（見下圖）

興民街與筲箕灣道附近一帶住宅附近一帶住宅（虛線標明範圍）污水呈陽性，民政事務處將派發快速抗原測試包。（政府新聞處圖片）

政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。