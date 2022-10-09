照顧患精神病妻子22年不離不棄　好丈夫獲嘉許精神健康之星

潘超南（亞南）22年結婚，一年後妻子突然精神病再度復發，後來更斷斷續續發病。亞南說，太太曾在病發期間「好似唔識得我」，更把買給她的生果扔在地上；雖然妻子難以控制自己，但他仍感到相當難過。不過亞南心裏仍然堅信妻子一定能夠康復，「我哋有個信念就係，（精神病）同其他感冒傷風或者肺病都有得醫，只係經歷長啲，」妻子最近5至6年間沒有復發。亞南22年不離不棄，故事感人，今日（9日）在首屆「2022十大精神健康之星」中，成為三位獲嘉許的照顧者之一。



精神健康基金會今日（9日）舉辦首屆「2022十大精神健康之星」嘉許典禮。（蘇煒然攝）

由精神健康基金會舉辦的首屆「2022十大精神健康之星」嘉許典禮今日舉行，頒發六個獎項予對推動精神健康的不同界別人士。該會主席劉英傑表示，過去三年經歷社會變遷，不少人在壓力下情緒容易失衡，備受困擾。該會致力提供不同教育及情緒支援服務，以提升大眾對精神健康的關注，消除社會對精神病患者的誤解，並持開放態度面對患者。

精神健康基金會主席劉英傑指過去三年經歷社會變遷，不少人在壓力下情緒容易失衡或困擾。（蘇煒然攝）

相識時已知太太曾患精神病 以為「好返晒」

亞南與患有抑鬱症、躁鬱症及精神分裂症的太太相伴22載，他坦言當時認識妻子的時候，已經得知她曾患精神病，以為她已「好返晒」。惟結婚一年後，潘太精神病再度復發，「（妻子）亂噏嘢，話自己係醫院最大嗰個，永遠係佢啱。」

後來斷斷續續發病。亞南自言沒有預料妻子病情復發，「自己好沮喪，（妻子）好地地又發作。」初時完全不懂得如何處理此事，感到非常無奈及無助。

我自己甚至會困自己喺間房，喺度嗌，發洩鬱悶。 亞南

亞南陪伴妻子度過精神病的道路並不簡單，她曾一度在精神病院接受治療，探病經歷讓他「好唔開心」，形容情緒跟隨妻子病情起伏而變動。

一段時間探佢（妻子）好似唔識得我，會係嬲，甚至我買啲生果，佢都好嬲咁對住我，掉咗啲嘢（生果）落地。我覺得好唔開心，但係我知道佢有呢啲表現自己都唔知，佢自己控制唔到。 亞南

上健康課程學相處方法：不與太太拗撬

後來亞南參與家屬精神健康課程，學會與患者相處、理解及鼓勵他們，「當佢講嘢唔合羅輯或者妄想。唔會同佢拗，避免兩個人發生衝突。」他亦成功尋求情緒宣泄的出路，並適時與朋友傾訴、聽歌等。亞南直言，他與太太均為基督徒，堅信「信、望、愛」，「我哋有個信念就係，（精神病）同其他感冒傷風或者肺病都有得醫，只係經歷長啲。」亞南亦相信，只要兩人互相扶持，定能走過這條路。

潘太已5至6年沒有復發，亞南呼籲患者家屬切勿將巨大的壓力加諸在自己身上，適時安排要空間及時間自己度過困難時刻。

彭淑賢看到媽媽堅持探望妹妹，讓她開始踏出一步，負起照顧妹妹責任。（蘇煒然攝）

「係咪妹妹鬼上身？」 胞姊由逃避變照顧者

另一名獲得「照顧者—守護天使大獎」的彭淑賢，妹妹患精神分裂逾30年，前10年病情反覆，需要在不同精神病院接受治療。淑賢初時觀念認為「係咪妹妹鬼上身？」，妹妹最初患病的幾年，她則處於逃避狀態。但媽媽堅持探望妹妹，讓她開始踏出一步也照顧妹妹。

媽媽咁老……都無放棄個女（妹妹）......觀塘嗰陣未有地鐵，媽媽由觀塘搭車去青山（醫院）。 淑賢

淑賢後來亦參加香港家連家精神健康倡導協會的課程，認識了不少同路人，分享彼此對於親人患病的經歷與感受，自己漸漸亦學會與妹妹相處之道。

Alice早於18歲時患上抑鬱症，自責及難過的情緒頻生。（蘇煒然攝）

思覺失調康復者變展能藝術家 盼社會多一份友善

獲得「復元人士—結伴同行大獎」的展能藝術家及思覺失調康復者Alice，早於18歲時已患上抑鬱症，自言當時「個人迷迷糊糊，唔知患咩病」，即使曾向醫生求診，服藥後因覺得藥物並不適合而停止服藥，「當時成日想瞓覺，唔想返學，無咩活動」，自責及難過的情緒頻生。

直至20歲那年，剛步出社會工作的Alice，「第一日返工，啲同事好好買早餐畀我，但自己一段時間無接觸人，所以好多諗法。食食下個早餐就諗係咪加咗啲嘢入去，食咗幾啖，成個早餐就掉咗。」

後來Alice被確診為思覺失調。惟家人不希望她將疾病告訴其他人，家中的兄長亦不斷責駡她，讓其一度產生自殺傾向。

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為了度過這個疾病，Alice開始從藝術作品中表達內心感受，同時藉構想作品，刺激腦部，重整思維清晰度。她希望社會對病患能多一份友善，讓患者能夠直接講出自己的需求。