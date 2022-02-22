余苑綺癌細胞3度擴散　媽媽情緒受困擾患躁鬱症：願意一命換一命

台灣女星余苑綺癌症3度擴散，肺、肝、淋巴等處都有癌細胞，近日再爆癌指數從3上升到8，病況危及。對於余苑綺的病情，媽媽李亞萍一直相當憂心，3年前就因為擔心女兒狀況而氣喘發作，怎料如今爆出再次病倒了，2大隱疾復發。



余苑綺至今化療近70次，上週檢查時發現癌指數上升到8，病況相當嚴重。聽到愛女噩耗的李亞萍情緒潰堤說，她已心痛到跟老天爺對嗆「有本事衝著我來！」她現在只希望余苑綺平安健康就好，願意「用我的命換她的命」，只求女兒平安。

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由於余苑綺癌症復發消息，讓李亞萍也跟著病倒了。根據《三立新聞網》報導，余祥銓透露，因為姊姊的病情，再加上近期好友蔡頭、巴戈先後離世，對媽媽李亞萍造成打擊，從憂鬱症變成躁鬱症，現在只要一看到人，情緒就會變得激動，現在狀態的確很差。

事實上，李亞萍並非第一次心繫愛女病情而病倒了，2019年因為余苑綺直腸癌復發，她整個人吃不下、睡不好，滿腦子都是希望女兒能快點康復，因連日擔心導致身心疲累，再加上天氣轉冷，她氣喘發作緊急送醫，所幸治療後並無大礙。

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