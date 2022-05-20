本港每20人有一人患躁鬱症　患者自白：望住個窗就想了結生命

香港精神動力基金會的研究調查顯示，本港每20人之中，就有約一人患上躁鬱症，女性的發病率更是男性的1.8倍，發病年齡大多在20歲左右，情況令人關注。

躁鬱症患者經常游走於兩極情緒中，會在短時間內極度亢奮又或極度低落。「好痛苦，試過喊幾個鐘收唔到聲，發癲發幾個鐘。」罹患躁鬱症5年的Alice如是說。她曾因病與相識多年的好友漸漸疏遠，幸得丈夫不離不棄，生活才得以重回正軌。香港精神動力基金會主席傅子健表示，家人的支持鼓勵尤為重要，呼籲若市民發現疑似病徵，應盡早求醫作詳細評估。



香港精神動力基金會的研究調查顯示，本港每20人之中，就有約一人患上躁鬱症，女性的發病率更是男性的1.8倍，發病年齡大多在20歲左右。（黃煦緻攝）

躁狂時自我感覺良好、行為魯莽

普通人偶有情緒起落乃屬正常，但若情緒波動、大起大落幅度較多，可能是患上躁鬱症。躁鬱症主要由遺傳及環境因素引起，亦有可能因腦內血清素失衡而誘發此症。患者分為躁狂及抑鬱兩種狀態，在躁狂期間會表現自我感覺良好，出現明顯及不尋常的情緒高漲和暴躁，行為亦顯魯莽輕率，更甚者會出現思覺失調的症狀，包括幻覺或妄想。

抑鬱時想自殺

相反，患者在抑鬱時期會無緣無故並長時間持續情緒低落、失眠、食欲不振，嚴重者甚至會產生自殺念頭。

（左起）躁鬱症患者Alice、Rachel、香港精神動力基金會主席傅子健。（黃煦緻攝）

本身為船務公司職員的Alice，因2017年籌備婚禮時，雙方家長出現溝通問題，加上工作壓力爆煲，於是情緒開始起伏不定，更曾鎅手自殘，並直言「好痛苦，試過喊幾個鐘收唔到聲，發癲發幾個鐘」，後來到精神科接受治療。

Alice亦指，自己曾鼓起勇氣與相識已久的朋友坦白病情，惟該名朋友得知後卻慢慢疏遠她。不過她自言幸得丈夫陪伴，「次次覆診攞藥都陪我，就算點樣發病、發脾氣都一直支持我。」 現時Alice病情穩定，與丈夫育有兩名小朋友。

患者會因上司語氣不友善即崩潰

另一患者Rachel去年亦因工作壓力及感情問題而患上躁鬱症，由於需服藥控制病情，Rachel在上班工作期間，因副作用而感疲倦，影響工作表現。有時候「上司語氣直少少，就忍唔住崩潰。」她曾「望住個窗就想了結生命」，時常不停胡思亂想，「覺得成世都好唔返，無人明白我，朋友每次只係話唔好諗咁多」。

香港精神動力基金會主席傅子健表示，心理問題比生理問題更難察覺，躁鬱症早期病徵不明顯，可能只是身體出現些微改變，並提醒市民需提高警覺。他建議家庭醫生可協助監察市民的情緒健康，因醫生能長期接觸市民，若發現市民有疑似病徵，可轉介至精神科醫生，以及早處理病情。香港精神健康動力基金會榮譽司庫鄭柏榮亦建議市民，每年接受心理健康檢查，並與專家傾談詳細評估。