疫情｜增4890宗確診3人離世　7日平均死亡率續回落至0.149%

疫情趨向平穩，衞生署今日（9日）公布新增4,890宗確診，輸入個案佔328宗，佔整體個案6.17%。



今日再多3名患者離世，3名死者均為男性，年齡介乎72歲至85歲，其中2人已接種3針。7日平均死亡率為0.149%，比率自10月3日（即過去7日）逐漸回落至0.2%以下。



學校方面，今日為星期日，未有學校呈報個案，但有2校的個別班別需要停課7日。而院舍方面則有6間院舍有確診個案，8名院友及1名員工中招，34名院友被列為密切接觸者。



今日疫情概要：

-確診個案4,890宗，較昨日下降0.2%

-輸入個案328宗，佔整體個案6.17%，確診比率4.89%

-新增3宗死亡個案，疫情累計死亡率0.57%，7日平均死亡率0.149%

衞生署今日公布新增4,890宗確診個案，當中本地個案佔4,562宗。而輸入個案為328宗，佔整體個案6.17%。輸入個案中，192宗在機場檢測中心發現，85宗於抵港1至3日發現，47宗為抵港後4至7日發現，餘下4宗於在檢疫中心發現。

另外，BA.4／BA.5變種病毒株個案方面，衞生署公共衞生化驗服務處於9月30日至10月6日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約1.7%及93.8%。

學校今日未有呈報新個案，但有2校的個別班別需要停課7日。而院舍方面則有3間安老院舍及3間殘疾院舍有確診個案，8名院友及1名員工中招，共34名院友被列為密切接觸者。

新呈報確診個案的安老院舍包括：



1、元朗博愛醫院賽馬會護理安老院

2、元朗康德護老院有限公司

3、大角咀安老院

新呈報確診個案的殘疾院舍包括：



1、觀塘香港心理衞生會樂道居

2、沙田鄰舍輔導會怡欣山莊

3、旺角順恩護理院

死亡個案方面，截至今日凌晨零時零分，新呈報3宗感染新冠病毒病人離世個案，3名均為男性，年齡介乎72歲至85歲。新呈報離世病人當中，2人來自院舍。至於疫苗接種方面，2人已打3針、1人已打2針。

▼10月7日 疫情記者會▼

