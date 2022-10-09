強制檢測｜42幢大廈一條村上榜　涉太古城、名城、深井浪翠園等

醫務衞生局今晚（9日）公布強制檢測公告，42幢大廈及一個村上榜，其中六幢大廈在將軍澳，包括新寶城1座、富麗花園1座、富寧花園1及2座等。上榜大廈不乏中產屋苑，包括大圍名城一及三期的5座、太古城翠榕閣。

其名單中有11處因污水樣本呈陽性而被納入公告，深井佔了五處，涉海雲軒及浪翠園各兩幢，深井排棉角村全村居民也要強檢。任何人在10月3日至9日曾身處有關大廈超過兩小時，須於10日或11日接受核酸檢測。



▼10月9日 強制檢測大廈名單▼



當局表示，有32幢大廈因有多宗陽性檢測個案，而被納入強制檢測公告。

在港島方面，上榜大廈有筲箕灣東欣苑歡欣閣、鰂魚涌太古城翠榕閣、薄扶林華富二邨華景樓等。

九龍方面，觀塘有兩幢大廈被納入強制檢測公告，涉及順利邨利明樓及翠屏南邨翠樂樓；其餘上榜大廈則包括葵芳邨葵健樓、長沙灣元州邨元豐樓、慈雲山慈正邨正和樓、鑽石山富山邨富信樓、九龍城德朗邨德珊樓、牛頭角下邨貴新樓，以及藍田邨藍蔚樓。

▼10月9日 部份強檢大廈▼



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將軍澳6幢大廈強檢 新寶城、富麗花園各一幢上榜

新界東方面，沙田區有五幢大廈因出現多宗陽性檢測個案而上榜，涉及沙田濱景花園2座、馬鞍山富寶花園3座、馬鞍山錦豐苑錦蘭閣、大圍名城1期5座（北翼及南翼）及3期5座（北翼及南翼）。將軍澳亦有六幢大廈被納入強制檢測公告，包括彩明苑彩榮閣、富麗花園1座、新寶城1座；另有三幢因污水陽性而上榜，涉及廣明苑廣瑞閣、富寧花園1及2座。

新界西方面，天水圍上榜大廈有天恩邨恩福樓、天盛苑盛鼎閣、天瑞一邨瑞勝樓；屯門有田景邨田樂樓、悅湖山莊3座。

深井排棉角村全村要強檢

另外，有11個地方因污水樣本檢測呈陽性而上榜，其中深井佔了五處，為浪翠園5座及６座、海雲軒1座及2座，以及附近的荃灣區深井排棉角村。其他大廈除了將軍澳廣明苑廣瑞閣和將軍澳富寧花園1座及2座，尚有觀塘區的油塘油麗邨豐麗樓和九龍灣麗晶花園1座及２座。

▼各區向公眾提供服務的臨時流動採樣站 （至10月8日）▼



當局表示，明日於薄扶林華富（二）邨、深井排棉角村、浪翠園二期及海雲軒增設臨時流動採樣站。當局強調，須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

單日新增有個案確診大廈回升至近2500幢水平

另外，衞生署今日亦更新出現確診個案的大廈名單，過去七日出現確診個案的大廈共有7,537幢，當中2,492幢出現新個案或再有居民確診，比早前2,000宗頭略多。上榜大廈包括半山干德道承德山莊1座、西半山羅便臣道樂信臺3座、司徒拔道47A號、大坑康馨園、淺水灣Grosvenor Place、淺水灣南山別墅、鴨脷洲南灣3座、何文田One Homantin 7座、何文田仁禮花園B及C座等。

▼10月7日確診大廈全名單▼



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10月9日強檢大廈：

1.鑽石山富山邨富信樓



2.慈雲山慈正邨正和樓



3.將軍澳彩明苑彩榮閣



4.筲箕灣東欣苑歡欣閣



5.馬鞍山錦豐苑錦蘭閣



6.牛頭角牛頭角下邨貴新樓



7.大埔廣福邨廣崇樓



8.大埔富善邨善翠樓



9. 九龍城德朗邨德珊樓



10. 屯門田景邨田樂樓



11. 馬鞍山富寶花園 3 座



12. 藍田藍田邨藍蔚樓



13.天水圍天盛苑盛鼎閣



14. 屯門悅湖山莊 3 座



15. 青衣翠怡花園 8 座



16. 將軍澳新寶城 1 座



17. 薄扶林華富二邨華景樓



18. 大埔太和邨安和樓



19. 長沙灣元州邨元豐樓



20. 大圍名城 1 期 5 座(北翼及南翼)



21. 沙田濱景花園 2 座



22. 觀塘順利邨利明樓



23. 鰂魚涌太古城翠榕閣



24. 天水圍天瑞一邨瑞勝樓



25. 葵涌葵芳邨葵健樓



26. 東涌逸東二邨勤逸樓



27. 將軍澳富麗花園 1 座



28. 天水圍天恩邨恩福樓



29. 大埔大埔廣場宜興閣



30. 大埔新興花園康民閣



31. 觀塘翠屏南邨翠樂樓



32. 大圍名城 3 期 5 座(北翼及南翼)



10月９日污水樣本陽性須強檢大廈：

33. 將軍澳廣明苑廣瑞閣



34. 將軍澳富寧花園1座



35. 將軍澳富寧花園2座



36. 油塘油麗邨豐麗樓



37. 荃灣排棉角村



38. 深井海雲軒 1 座



39. 深井海雲軒 2 座



40. 深井浪翠園 5 座



41. 深井浪翠園 6 座



42. 九龍灣麗晶花園 1 座



43. 九龍灣麗晶花園 2 座

