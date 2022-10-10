迪士尼《魔雪奇緣》園區明年開幕　本周四至五招聘600人手迎旅客

政府逐步放寬入境檢疫措施，迪士尼今（10日）宣布，為了明年開幕的《魔雪奇緣》新主題園區「魔雪奇緣世界」，以及接下來旅客的到訪，將在本周四、五（13、14日）舉行招聘會，包括600個全職或兼職，涉樂園營運、商品銷售、餐飲服務、酒店管理、娛樂事務、保安服務、技術員等職位。所有全職職位均會「周休二日」，部分特選職位設有6,000元迎新獎金。



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迪士尼表示，因應新主題園區「魔雪奇緣世界」將在2023年下半年登場，全新的華特．迪士尼及米奇老鼠銅像亮相，同步慶祝迪士尼公司100周年；加上本港逐步放寬入境措施，對旅遊業及服務業人才的需求殷切，因此將舉行招聘會。

增聘職位涉保安、餐飲、酒店等

本次招聘會將在本周四及五，上午11時至下午7時，在荔枝角D2 Place舉行，提供600個全職、冬季全職合約（11月中至12月底）、平日長期兼職職位。當中包括樂園營運、商品銷售、餐飲服務、酒店管理、娛樂事務、保安服務、技術員等職位。

現場設有即場面試，求職者須準備身份證、銀行戶口號碼、英文住址證明、工作及學歷證明（正副本）等個人履歷，出席應徵面試。可致電或WhatsApp熱線（9339 3882）預約面試時間。

迪士尼增聘600人手迎接明年開放新園區及百周年。（香港迪士尼提供）

所有全職每周兩日休假及親子假

福利方面，迪士尼所有全職職位均享每周兩日休假，演藝人員更有專享福利，包括交通津貼（金額足以支付港鐵月票）、合共長達六周的育兒假和親子假，並設有「迪士尼僱員子女獎學金」。此外，亦可優先體驗遊樂設施，或免費帶親友到訪樂園。

迪士尼亦設有「外間培訓及學習資助獎勵計劃」，演藝人員可申請每年最多5,000元的資助，報讀與工作相關的進修課程。至於部份特選職位包括酒店餐飲服務、廚房、舞台技術、設施服務、保安款待團隊，更設有6,000元迎新獎金。