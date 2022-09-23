迪士尼表演節目將手語融入動作　演員冀聽障者投入︰跳開舞都覺難

萬聖節尚有一個多月，香港迪士尼今年邀請香港展能藝術會培訓演藝人員，為表演節目「惡人舞動迪士尼」增加新元素，首次加入手語及肢體語言，以推廣共融文化。惟受疫情影響，手語導師難以面授教學，準備時間亦僅得約1個月，演員須從零開始，坦言是表演生涯中的一大挑戰。

經過演藝人員努力綵排，聽障人士亦可完全投入連場藝術表演當中。



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手語導師︰聽障人士過去認為表演與自己無關

今日為國際手語日，過往迪士尼已與香港展能藝術會合作，為有聽障觀眾提供手語傳譯服務。不過為了讓觀眾欣賞表演時不出戲，今次更將手語融入演員的動作中。服務聽障人士已逾20年的手語導師陳月英表示，手語本來以傳達資訊為主，「聾人覺得表演或音樂性節目同自己冇關係」，表演融入手語後方可享受其中，期望日後社會推出更多相關項目。

惟疫情關係，表演前的準備功作並不容易，陳月英只能先翻譯劇本對白至手語，並透過視像及影片向演員教授，至今僅有兩次機會親身到樂園面授手語。不過她讚揚演員快速掌握竅門，只花費約1個月時間便可上台演出，認為與演員擅長肢體運動有關，「好似學一個語言咁，如果唔理解好生硬咁背佢出嚟，就唔夠美感。」

問到困難之處，陳表示數目字「九」、「有」及「記得」的手形相同，惟根據擺放的位置不同，意思亦會相對改變，因此須向演員認真解釋，提醒須注意位置、空間及面部表情。「因為我哋講嘢有好多語氣，但聾人冇語氣，只能用手嘅輕重同力度、面部表情嚟分辨語氣 。」

演員︰「不喜歡」及「女主角」的手形最困難

香港迪士尼度假區娛樂事務及服裝部表演者許鍳培，已從事表演行業15年，為「惡人舞動迪士尼」的主持人之一，過去並無學習手語的經驗。他表示，當初得悉樂園安排手語速成班，直言為一種有趣的挑戰，「好似有BB咁，由ABCD開始學起。」現時，他考慮繼續學習手語，努力幫助更多有需要的聽障人士。

他坦言，最大困難在於協調性，例如「不喜歡」的手形，手部需要上下擺動，頭部則要左右搖動，相當考驗肢體的協調；另外「女主角」的手形亦需時練習，「表演者跳開舞都覺得有少少難度。」同時為了讓聽障觀眾能清楚看到演員的手形，他透露導演亦花費心思，編排演員的位置面向不同的觀眾席，務求四面台均可看到手語傳譯。

此外，手語亦像語言具有地域性，由於許鍳培的拍檔並非本地人，並不懂得粵語，因此更不解「香港手語」。許透露，表演會特別拖長關鍵台詞，例如「邪～惡～」等，讓拍檔能及時手語傳譯。陳月英亦讚揚他們在短時間內，已做出手形的細節，「係一番努力先得到嘅成果。」

香港迪士尼度假區娛樂事務及服裝部表演者許鍳培（圖左），以及其外籍拍檔（圖右）。（梁鵬威攝）