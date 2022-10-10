本港開心指數創5年新高　顧問：港人在挑戰中成長　懂苦中作樂

「香港開心D」平台聯同東華學院護理學院公布2022年「香港開心指數」，以10分為滿，本港今年得分6.59分，創近5年新高，亦打破2018年的6.54分紀錄，其中12至18歲較不快樂，僅得分5.93分。



雖然本港開心指數向好，但港人對政治施政及整體經濟情況較不滿意，全部低於5分，另有32%受訪者有中度至重度抑鬱情緒症狀。有學者表示，分數反映本港正趨向復常，本身是企業管理層的平台顧問則認為，本港整體住屋情況不理想，仍有20萬人蝸居劏房，「港人住得好唔尊嚴」，呼籲港府施政「急市民所急」，他又分析，港人接連面對逆境，過去數年在挑戰中成長，「多少是（識得）苦中作樂」



本港開心指數創近5年來新高，錄得6.59分。左起:司徒永富、李美辰及林清。（陳淑霞攝）

「香港開心D」委託東華學院護理學院於8月5日至18日期間，成功以網上問卷方式訪問1147名港人，其中35至54歲的受訪者最多，佔45.5%。結果顯示，港人的整體開心指數為6.59分，較去年的6.44分略升0.15分，並超逾2018年的6.54分。按年齡劃分，12至18歲分數最低，僅錄5.93分，55歲或以上則最高分，達7.16分。

學歷及收入愈高 社會幸福感愈高

影響港人開心與否，涉及內在心理因素、外在環境滿意程度、精神健康及社會幸福感4大關鍵。個人內在方面，港人今年的「心理資本」例如關愛及堅毅等，均見升幅；調查又發現，受訪者學歷及收入愈高，愈覺得自己有能力貢獻社會，社會幸福感愈高。外在環境滿意程度方面，「居住環境」、「自然環境」及「宗教共融」位列高分三甲，分別錄得5.95分、5.88分及5.81分。

調查顯示，最低分範疇與政治及經濟相關，依次為「信任政府處事程度」、「政府施政」、「政治及社會狀況」及「香港整體經濟狀況」。（資料圖片）

「信任政府處事程度」最低分

最低分範疇則全部與政治及經濟相關，依次為「信任政府處事程度」、「政府施政」、「政治及社會狀況」及「香港整體經濟狀況」，分別錄得4.48分、4.55分及4.69分（上述最後兩項同分）。其中「信任政府處事程度」錄得有紀錄以來新高，惟仍排末席；「政治及社會狀況」及「政府施政」，則較去年微升，唯獨「香港整體經濟狀況」則較去年回落。

雖然整體開心指數上升，但32%受訪者有中度至重度抑鬱情緒症狀，較去年的30.4%增加1.6%。

顧問：20萬人蝸居劏房，社會係退步緊

東華學院護理學院副院長（研究）林清表示，港人評分普遍緊慎及「手緊」，「無咩邊一年可以去到7分。」他相信，開心指數回升至2018水平，料隨着本港外在因素阻力退減，本港可望漸漸回復常態。

「香港開心D」顧問、鴻福堂集團行政總裁兼執行董事司徒永富則認為，雖然開心指數錄得上升，但不必然等同「開心咗」，本港整體住屋情況未見理想，他憶述自己兒時居於徒置區，一家八口居於200呎，但時至今日，社會日漸發達，仍有約20萬人蝸居劏房，「唔好話寸進，依家個社會係退步緊」。

調查認為，港府需着力解決本港住屋問題。（資料圖片/黃偉倫攝）

倡政府「想市民所想，急市民所急」

另一邊廂，車位價格則不斷飆升，甚至超逾正常可負擔水平，司徒永富指，「但偏偏人就住得好無尊嚴。」他認為，港府需着力解決本港住屋問題，亦有很大進步空間，另需「想市民所想，急市民所急」。司徒永富又認為，港人接連面對逆境，過去數年在挑戰中成長，「多少是（識得）苦中作樂」，他指近日港產片及演唱會滿座，「香港人好厲害，識得自我轉移同調節。」

他又指，工作佔據人生大部分，倘企業願設立友善措施，為員工注入溫度，亦可令職場更快樂，以其公司為例，自引入混合辦公模式，包括試行在家工作政策及容許帶同寵物上班，「見到啲同事真係開心咗。」

12至18歲受訪者開心指數低見5.93分，和富社會企業執行董事李美辰則稱，據不同機構研究均顯示學童壓力甚大，且疫情期間需上網課，「少咗同人接觸，學習同專注力亦受影響」。