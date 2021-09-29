調查：開心指數縱回升　政治治安滿意度仍最低　港人抑鬱嚴重

本港過去兩年受社會運動和疫情衝擊，市民飽受煎熬。有社企連續第6年進行「開心指數」調查，發現港人今年開心指數回升至6.44分，超越過去兩年成績，對政治及社會、政府施政滿意度已回升至反修例風波前水平，但仍屬眾多外在範疇中最低分，港人抑鬱情緒症狀仍然嚴重。



有社企連續第6年進行「開心指數」調查，發現港人今年的開心指數回升至6.44分，超越過去兩年的成績。（林穎嫻攝）

開心指數較去年升0.28分

和富社會企業「香港開心D」平台今（29日）發表「開心指數」調查結果，機構在8月1日至14日，在網上和街上收集了1,157份有效問卷，發現港人的開心指數為6.44分，較去年的6.16分上升0.28分，迫升2018年的6.54分。

住屋狀況和居住環境滿意度不升反跌

在對外在環境的滿意程度方面，受訪者對政治及社會狀況、政府施政、信任政府處事的程度分別上升1、1.18分和1.06分，是10個範疇中升幅最高的3項，較去年稍為下降的範疇則有自己的住屋狀況和居住環境。

研究又發現，大專學歷的受訪者繼續是最大不滿意的群組，惟他們對政治、政府施政和治安的滿意度仍有所回升。