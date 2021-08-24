「55+」開心指數疫下急跌　55至64歲最不快樂　社會狀況滿意度低

疫情重挫經濟也影響人心，拖累開心指數下滑。和富社會企業「香港開心D」今日（24日）公布「55+開心指數」，顯示55歲或以上人士疫情期間的開心指數較疫前明顯下跌，55至64歲群組「最不快樂」，對經濟狀況及居住環境評分最低。



和富社會企業「香港開心D」24日公布「55+開心指數」。（高諾恆攝）

「香港開心D」於疫情前的2019年10至11月，以及疫情期間的2020年10至2021年1月，以電話訪問了2028位55歲或以上市民，並把受訪者分為55至64歲、65至74歲，以及75或以上三個年齡群組，研究他們疫情前後開心程度變化。

疫下開心指數僅6.31分 跌幅顯著

首個「55+開心指數」今日公布，以10分為滿分，疫情前評分為6.58分，疫情期間得6.31分，雖只下跌0.27分，但「香港開心D」指在統計學上算屬顯著下降。受訪者對「整體經濟狀況」及「居住環境和住房狀況」評分下跌最明顯，分別由4.95分跌至4.43分，以及5.47分降至4.98分。

家庭事業財政同受疫情困擾 55至64歲開心指數低

香港理工大學應用社會科學系研究助理教授李允平指，疫情重挫本港經濟，「55+」人士和其家人生計受影響，對住屋環境滿意度亦隨之下降。當中，55至64歲組別開心指數跌幅較65歲以上人士明顯，由疫情前的6.58分大幅下跌至6.01分；而65歲或以上組別則維持在6.5至6.6分水平。

香港理工大學活齡學院總監及應用社會科學系副教授白雪指，55至64歲人士為「夾心層」，既要照顧子女又需看顧長者，家庭責任重。疫情期間，不少人居家工作或學習，可能增加此群人士的家庭照顧負擔。加上他們臨近退休，疫情期間不少公司裁員或調整上班模式，他們可能因而減少工作機會，財政負擔增加，故開心指數下降幅度較顯著。

香港理工大學活齡學院總監及應用社會科學系副教授白雪（右）分析指，跨代關懷可紓緩疫情為55歲以上人士帶來的困擾。（高諾恆攝）

跨代關係影響抗逆力 專家籲提早規劃退休生活

白雪分析指，跨代關係對「55+」人士開心程度影響深遠，她認為家人的關懷和幫助，可加強「55+」人士應對難關的能力，從而增加抗逆力，或能直接紓緩新冠疫情帶來的困擾，提升開心程度。

「香港開心D」顧問及鄰舍輔導會副主席戴健文建議，親友和年輕人可透過上門義工服務，或透過電話關懷行動關心「55+」人士。此外，「55+」人士亦應提前規劃退休生活，認為有足夠儲備才能應付突發情況，如新冠疫情。