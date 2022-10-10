七私家車分銷商承諾不限原廠檢修才有保養　即日生效為期五年

競爭事務委員會今日（10日）公布，接納七間私家車分銷商移除私家車保用限制的承諾，車主可即時受惠，當車輛需要保養或進行不屬於保用範圍的維修時，可選擇光顧獨立車房，而毋須承擔不在特約維修中心檢修而引致保用失效的風險。



競委會表示，分銷商承諾由今日起即時生效，為期五年。不過競委會又強調。由於保用範圍涵蓋哪些部件，須視乎個別保用政策而定，現有及準車主應查閲其車輛的保用政策，了解保障範圍及不受保障的情況。



競委會表示，早前就施加於私家車車主的具限制性保用條款展開調查，發現當中七間分銷商包括大昌行及意美汽車等施加保用限制，規定不論保養或維修項目是否在保用範圍內，顧客均須將私家車送往特約維修中心保養或維修。若顧客不跟從此規定，便需承擔保用失效的風險。

競委會認為，相關限制或會阻遏私家車車主在保用期間光顧獨立車房，並因而可能限制了這些獨立車房與特約維修中心競爭的能力，亦會令車主的服務選擇減少，最終導致保養及維修服務價格高昂。

承諾涵蓋17個私家車品牌。（競委會文件截圖）

90日內通知車主最新保用條款

因應競委會的調查，七間分銷商提出承諾，表示不會執行現行的保用限制，亦不會將這些限制列入新車的保用條款內。相關分銷商亦提出，在承諾生效90日內，對有關保用文件作出相應的修訂，並通知現有客戶。

競委會於今年8月1日就分銷商建議的承諾展開諮詢，在仔細審視所收到的申述後，認為接納承諾是適當做法。競委會又認為，做法將有助促進獨立車房與特約維修中心平等競爭，最終或能令車輛的保養及維修費用下降。