七私家車分銷商承諾不限原廠檢修才有保養 即日生效為期五年
撰文：黃金棋
出版：更新：
競爭事務委員會今日（10日）公布，接納七間私家車分銷商移除私家車保用限制的承諾，車主可即時受惠，當車輛需要保養或進行不屬於保用範圍的維修時，可選擇光顧獨立車房，而毋須承擔不在特約維修中心檢修而引致保用失效的風險。
競委會表示，分銷商承諾由今日起即時生效，為期五年。不過競委會又強調。由於保用範圍涵蓋哪些部件，須視乎個別保用政策而定，現有及準車主應查閲其車輛的保用政策，了解保障範圍及不受保障的情況。
競委會表示，早前就施加於私家車車主的具限制性保用條款展開調查，發現當中七間分銷商包括大昌行及意美汽車等施加保用限制，規定不論保養或維修項目是否在保用範圍內，顧客均須將私家車送往特約維修中心保養或維修。若顧客不跟從此規定，便需承擔保用失效的風險。
競委會認為，相關限制或會阻遏私家車車主在保用期間光顧獨立車房，並因而可能限制了這些獨立車房與特約維修中心競爭的能力，亦會令車主的服務選擇減少，最終導致保養及維修服務價格高昂。
90日內通知車主最新保用條款
因應競委會的調查，七間分銷商提出承諾，表示不會執行現行的保用限制，亦不會將這些限制列入新車的保用條款內。相關分銷商亦提出，在承諾生效90日內，對有關保用文件作出相應的修訂，並通知現有客戶。
競委會於今年8月1日就分銷商建議的承諾展開諮詢，在仔細審視所收到的申述後，認為接納承諾是適當做法。競委會又認為，做法將有助促進獨立車房與特約維修中心平等競爭，最終或能令車輛的保養及維修費用下降。
香港天廚涉操控佛手牌味粉價 分銷商拒跟定價減供貨 競委會提訴競爭法｜天厨涉操控「佛手牌味粉」分銷商轉售價 競委會提起訴競委會修訂舉報者免被告寬待政策 揭露個案或提供重大協助可免告鄭若驊夫潘樂陶旗下安樂涉與信興合謀定價 三人遭競委會入稟七私家車分銷商承諾不限原廠檢修才有保養 競委會諮詢公眾新車須到特約維修站才有保用 競委會：或限制獨立車房競爭