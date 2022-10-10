將軍澳Savannah、Monterey、屯門蝴蝶邨等污水陽性　政府派快測包

本港單日仍有逾4,000人確診，政府今日（10日）表示，因應屯門及西貢區共8個屋苑污水樣本呈陽性，顯示可能有隱性患者，故向該處居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約11萬個快速抗原測試包，供其自測。有關屋苑包括將軍澳Monterey及Savannah等。



政府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向居民、清潔工及物管員工派發快測包。有關地點如下：

屯門區 — 蝴蝶邨、啟豐園及美樂花園

西貢區 — Monterey、寶盈花園、Savannah、海翩滙及雍明苑



政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。

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