特快公屋｜揀樓一個月約九成單位已租出　天水圍滅門凶宅有人問津

房屋署今年推出的「特快公屋編配計劃」，早在9月13日起揀樓，至今已一個月。今期合共有1,156伙單位可選，截止10月7日，現時已剩下94個單位可選。

今次合共有6個曾發生兇殺案的「凶宅」上榜。不過，至今已有5個被揀走，包括被稱為「超級凶宅」的天水圍天恒邨恒運樓單位，該單位曾發生轟動一時的滅門倫常慘案，及後被改編成《天水圍的夜與霧》電影；而多年來無人問津、已連續第六年上榜的沙角邨綠鷺樓「凶宅」上單位，亦終被揀選。



「特快公屋編配計劃」至今已揀樓達一個月。（資料圖片）

今年可揀選的單位有1,156個，當中有6個曾發生兇殺案，分別在石圍角邨石芳樓、麗瑤邨貴瑤樓、安定邨定德樓、天恒邨恒運樓、彩虹邨紅萼樓、沙角邨綠鷺樓。

翻查資料，至今6個「凶宅」中，只剩下屯門安定邨定德樓未被揀走。該單位面積約249呎，租金1,154元。兇殺事件發生在2019年，一名59歲的維修技工捏斃女友。

滅門倫常案單位曾空置十年 現已被揀走

而已被揀走的「凶宅」單位中，其中一個涉及電影《天水圍的夜與霧》的故事原型。單位位於天水圍天恒邨恒運樓，事件發生在2004年，一名45歲丈夫斬死新移民妻子及一對6歲孖女後，事後自殺身亡。

該單位的面積約340呎，當中不設租金優惠，月租2,178元。翻查資料，該單位曾一度空置長達約10年，及後終被出租予巴基斯坦籍人士租住，但今年又再度重回特快編配公屋名單內。

多年無人問津 第6年上榜終獲「除名」

另一個「凶宅」則位於沙角邨綠鷺樓，同一個單位分別在02年和08年，亦曾兩度發生兇殺案，過去即使提供減半租金優惠均無人揀，至今已連續第六年上榜。不過，根據最新名單，該單位已成功「除名」，即同樣已獲人揀選。

而今期的「特快公屋編配計劃」，亦會推售2019年綠置居青衣青富苑、柴灣蝶翠苑的貨尾單位，但至今尚未開始揀樓程序。

公屋輪候時間長 反映居民上樓心切

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉形容，對於今期揀樓情況感到喜出望外，因今次可選的單位數目不少，過去平均每日獲選的單位達70至80間，相信今次有機會可全部被揀走。

招國偉又指，除了「凶宅」外，特快公屋亦包括其他受歡迎程度較低的單位，例如曾被人滋擾、有自然身故事件等。他認為，現時公屋輪候時間長達6年，不少基層都希望盡快上樓，因此可能會接受入住不受歡迎的單位。此外，可選擇的單位亦包括租置屋邨，例如彩霞邨等，故相信日後可有條件購置單位，亦是吸引他們選擇特快公屋的原因之一。