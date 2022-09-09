特快公屋｜凶宅名單出爐　天水圍滅門慘案單位再上榜　月租$2178

公屋輪候時間最新長達6年，房屋署推出的「特快公屋編配計劃」，成為了基層家庭的上樓捷徑。房屋署今日（9日）公布最新名單，今期有6個「凶宅」曾發生兇殺案，包括天水圍天恒邨恒運樓的「超級凶宅」單位，2004年曾發生轟動一時的滅門倫常慘案，亦曾被改編成《天水圍的夜與霧》電影，單位曾空置達10年，但隨後被出租，但今年又再度上榜。

此外，沙角邨綠鷺樓一個兇殺單位，今年已連續第六年上榜，去年雖然提供12個月的減半租金優惠，但仍然無人問津。



新一期「特快公屋編配計劃」的名單今日出爐。（資料圖片）

今年可供揀選單位有1,156個，當中有6個曾發生兇殺案，分別在石圍角邨石芳樓、麗瑤邨貴瑤樓、安定邨定德樓、天恒邨恒運樓、彩虹邨紅萼樓、沙角邨綠鷺樓。

這6個「凶宅」單位的租金由1,154元至2,178元不等，當中有3伙不獲租金優惠。

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彩虹邨紅萼樓低層單位新上榜 傎仔上門還錢疑遭債主插死

其中一個新上榜的兇殺案單位，位於彩虹邨紅萼樓2樓。資料顯示，該單位面積24.1平方米 ，租金1,544元，不享租金優惠。

事件發生於2022年。翻查資料，一名39歲電工曾向友人借款約2萬元，電工當日前往其彩虹邨紅萼樓住所還錢，惟他沒有足夠的金錢償還債務，只能先還9,000元。友人一怒之下走入廚房，取出一把長約一呎的牛肉刀，疑插向死者右鎖骨對下位置，其後電工證實不治。

麗瑤邨倫常命案 妻疑刀斬熟睡丈夫

另一個新上榜單位，則涉麗瑤邨貴瑤樓22樓單位，單位面積33.07平方米，租金為2,053元，可獲8個月租金優惠。

兇殺事件發生於2021年，一名患有抑鬱症及精神分裂的73歲妻子，在其69歲丈夫熟睡時，凌晨疑突然持菜刀襲擊他頭部，造成6處刀傷，最長一處刀傷長達10厘米。事發後，男事主負傷叫醒睡夢中的女兒報警，其後不治。

天恒邨《天水圍的夜與霧》慘案單位一度租出 最新再上榜

此外，曾被稱作「超級凶宅」的天水圍天恒邨恒運樓低層單位，曾一度空置長達約10年，及後終被出租「除名」，被巴基斯坦籍人士租住，但今年又再度重回名單內。

單位曾在2004年發生倫常慘案，事件一度轟動全港。男戶主曾用利刀插死新移民妻子及一對孖女，事件隨後被改編成電影《天水圍的夜與霧》。

單位過去曾一直租不出，房署曾提供長達12個月減半租優惠。不過，根據最新資料，今次將不提供租金優惠，租金達2,178元。

沙角邨綠鷺樓凶宅無人問津 連續第六年上榜

此外，沙角邨綠鷺樓一個中層單位，於2002年曾發生兇殺案，至今已連續第六年上榜。同一個單位分別在02年和08年前，均曾發生兇殺案，房署雖然曾提供長達12個月的減半租，但仍然無人問津。

透過「特快公屋編配計劃」，申請者將可獲得提早入住公屋單位的機會，單位除了有機會涉及兇殺事件外，亦可能包括追討欠債、自殺、意外死亡、自然身故等。自選單位程序將於9月13日開始，首批為二人或以上家庭申請者，第二批為一人申請者。