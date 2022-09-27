草間彌生｜日本以外亞洲最大回顧展　新作包含經典黃南瓜及鏡房

【草間彌生/M+/西九/當代藝術】草間彌生可謂是當代最著名藝術家之一，相信大家或多或少見過她的作品。為慶祝M+一周年，博物館宣佈將舉行首個特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」，展出逾200件展品，為她在日本以外亞洲地區舉行的最大回顧展。



草間彌生《南瓜》，1998 至 2000 年，混合媒材，一組六件，尺寸可變，藝術家自藏，© 草間彌生

草間彌生（Gettyimages）

無論你喜歡與否，都難以否認草間彌生是最有影響力的在世藝術家之一。她1929年生於日本，早期曾在京都修習傳統日本畫。後來有感日本社會對她限制太多，於1957年移居紐約，期間創作出不少經典作品，很快就以破格的藝術語言在美國和歐洲前衛藝術界打響名堂，在藝壇贏得一席之地。

圓點是草間彌生作品中的最經典元素之一，其中被黑色圓點覆蓋的黃色南瓜形象尤其為人熟知。草間素以豐富多產的創作而聞名，作品涵蓋繪畫、雕塑、行為展演、流動影像和大型裝置等多種媒介，她的創作也被藝評家歸類到多種不同風格，難以簡單定義。草間1973 年返回日本，之後一直創作不輟，這次展覽將來帶來她的三組全新作品。

回顧展「草間彌生：一九四五年至今」將按時序及主題出發，展出草間彌生創作生涯最早期到最近期的 作品，審視她在日本、美國和歐洲等地所發展的藝術創作。展覽共分六個主題，分別為：無限、 積累、全面連結、生物宇宙、死亡、生命的力量，涵蓋多種媒介的作品，包括繪畫、裝置、雕 塑、素描、拼貼、流動影像和檔案資料。

三組新作品包括特別受M+委約創作的大型裝置《神經的死亡》（2022），位於連通博物館大樓地面和地下樓層的光庭，垂掛至 B2 層的潛空間，可以從大樓內的多個角度觀賞。《圓點執念──渴望天堂的愛》（2022）則位於 B2 層的潛空間，塑造出一種沉浸式環境，當中包括草間彌生的經典鏡面空間。而在地下大堂，公眾可以欣賞到 兩件名為《南瓜》（2022）的大型雕塑。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：草間彌生：一九四五年至今

展期： 2022 年 11 月 12 日（星期六）至 2023 年 5 月 14 日（星期日）

地點：西九龍M+博物館

