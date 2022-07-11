拍賣 | Basquiat趙無極草間彌生作品同場拍賣　總估值逾港幣3億

美國Pop Art代表大師Jean-Michel Basquiat的作品近年在拍賣會屢創佳績，可謂拍賣會寵兒。奠定其個人風格的早期作品《無題》將在逾二十年後首次亮相拍賣場，同場亦會拍賣亞德里安．格尼（Adrian Ghenie）、趙無極、草間彌生、奈良美智等著名藝術家之作，總估值逾港幣 3 億元。



Jean-Michel Basquiat《無題》(圖片來源：Poly Auction)

於1981年創作的《無題》，是Basquiat最早期使用其標誌性符號黑人面孔及「三尖皇冠」的作品，確立了他獨特的個人風格。其作品圍繞人臉和人物，畫中的黑人主角被「三尖皇冠」所加冕，畫面亦出現了印第安文化裡的尖頂帳篷，象徵黑人主角擁有至高無上的「榮譽」和「權威」，畫中人物被認為可能影射了民權運動領袖MalcolmX或傳奇運動員Jesse Owens。畫面中的其他元素，像是在房子裡的「S」、棒球和金屬名稱「TIN」、「GOLD」、「LEAD」等都在他後期作品反覆出現。

Basquiat創於1984年的《Logo》，則以廣告、商標、符號、漫畫和文本融合，探索種族與跨文化議題。他以黑人頭像的香煙商標作出隱喻，映照黑奴歷史。

亞德里安・格尼《無眼簾》

同場將拍賣亞德里安．格尼（Adrian Ghenie）創作於 2016 至 2018 年的《無眼簾》，這位70後當代藝術家在學術界及收藏市場均備受認可，《無眼簾》是其迄今出現在亞洲拍賣市場上最大的自畫像。格尼的創作生涯深受梵高影響，這個作品就是以梵高晚年形象所創作。

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吳冠中描繪中國鄉村景色的代表作《山村春暖》和趙無極的《23.6.66》、《6.11.72》會是拍賣會華人20世紀板塊的焦點，而為人熟知的亞洲藝術家草間彌生、奈良美智、村上隆以及塗鴉先生的作品亦會在拍賣會出現，總計將拍賣逾150件藝術品。

【活動地圖】



【活動詳情】

名稱：保利香港十周年拍賣會

地點：灣仔博覽道1號香港會議展覽中心展覽廳1E

日期：即日至七月十四日

