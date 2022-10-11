測量師學會倡停車場建地面豁免樓面面積　重建舊公屋、過渡屋增高

行政長官李家超將於下周發布任內首份《施政報告》，香港測量師學會今日（11日）提出十大建議，包括重新容許建於地面之上的停車場獲豁免樓面面積、精簡土地審批程序、加快重建老舊公屋及容許過渡性房屋由4層增建至6至8層等。



香港測量師學會土地政策小組主席劉振江表示，現時政府會豁免發展商興建地下停車場的總樓面面積，但他指因建造工程繁複，令建造工程可能延長超過一年，更會推高建築及營運成本，亦有水浸風險和通風問題。他建議政府應考慮將停車場建設在地面或地面以上，重回2011年之前的做法，豁免停車場的總樓面面積，相信可縮短至少6到9個月的項目發展週期，加快落成建築項目。

他又指，一些鄉村範圍內的私人土地及祖堂地因未能發展而閒置，政府應檢視其中土地政策，靈活運用空置土地。另外，劉振江指政府收地的特惠補償利息，應根據市場實際情況調整，並應為北部都會、明日大嶼等大型項目聘請獨立成本顧問，確保項目支出符合預算。

香港測量師學會會長趙錦權指，政府若增聘更多測量業人才則可應付未來大型發展項目。（劉夢婷攝）

推廣建築業界使用「組裝合成」建築法

測量師學會建築政策小組主席何鉅業則表示，政府應更廣泛推動「組裝合成」建築法，包括向私營公司引入地積比率的鼓勵措施，如將總樓面面積寬免上限從 10% 增加到 20%不等，增加引入組裝合成法的誘因，加快建築工期。

測量師學會房屋政策小組主席林家輝建議，政府應在未來五年重建五六十年代的舊公屋，並增加住用樓層至50層，以增加25%單位供應量，他亦促請政府放寬過渡性房屋高度限制，由普遍四層增至六至八層等。

推廣建造業數碼化並培養更多測量業人才

香港測量師學會會長趙錦權建議，屋宇署可推廣用建築信息模擬（BIM）提交文件，政府支持建築業進行數據轉換等，推廣建造業數碼化。

趙錦權亦指，政府若增聘更多測量業人才則可應付未來大型發展項目，但外地引入人才只是短期中期策略，增加大學測量學學位培養本地人才是長久之計，「培養先係最重要嘅」。