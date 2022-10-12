變種病毒聖誕隨外遊者返港料增　理大蕭傑恒：邊隻跑出要密切睇住

新變種病毒XBB.1亞系日前首次流入香港理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今早（12日）在電台表示，暫難以推斷XBB.1會否成為本港主流病毒株，但相信隨「0+3」實施，市民聖誕外遊後會帶更多變種病毒回港：「邊隻會跑出要密切睇冬天情況，因為係世界各地開始復常第一個冬天。」他又相信會不斷出現新變種病毒，但如只屬Omicron的分支，相信臨床情況大致一樣，殺傷力不會太高。



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有研究指XBB.1免疫逃逸能力最高 接種疫苗仍有效防重症

蕭傑恒表示，XBB.1為BA.2.75及BA.2.10譜系融合，有研究指其免疫逃逸能力暫時是最高，傳染性亦進一步增加，但因接種疫苗主要視乎T細胞情況，過去Omicron最初出現時亦指其免疫逃逸強，但接種疫苗仍有效防止重症。他指，XBB.1最初在新加坡發現，但經基因分析追查，發現在尼泊爾、孟加拉等南亞地區較多，而病毒特別多蛋白突變，有37個。

他又說，難以研判XBB.1會否成為香港主流病毒，因XBB.1在全球只佔1%，BA.2.75.2則佔8%，主流病毒仍是BA.5，但隨「0+3」實施，市民聖誕外遊會帶更多變種病毒回港，且有好多新詞出現：「邊隻會跑出要密切睇冬天情況，因為係世界各地開始復常第一個冬天。」

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

Omicron演變分支免疫逃逸增加 惟重症率一直跌

蕭指出，現時全港變種病毒株特色均是由Omicron演變，多數是BA.2、BA.4或5的亞型，其傳染力、免疫逃逸均比原始Omicron強，但重症率一直跌，輸入個案亦不斷發生，例如本港現有9成個案均屬BA.5，當中至少有四五種BA.5亞型，即已進入社區四五次，但重症比率仍然較低。

蕭傑恒認為，若只是Omicron的變種病毒，相信怎演變殺傷力都不會太高，會越變越適合人體，故病毒會越來越弱：「除非係Omicron以外、由希臘文字組成的病毒，唔係點變臨床情況都大致一樣。」他重申，現時慢慢復常，故應留意其他國家重症個案有無上升。

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