增373宗輸入個案　七日平均率4.43%　體藝中學等兩校籃球隊爆疫

衞生署今日（11日）公布新增4,656宗確診，當中輸入個案佔373宗，相比同日7,087人經機場入境，輸入個案佔比約5.26%，創42天新高，七日平均率為4.43%，與此前相若。此外，再多9名患者離世，涉及7男2女，其中有4人已打3針，七日平均死亡率為0.161%。



今日學校呈報821宗個案，有32間學校的31班停課7日，另賽馬會體藝中學及新界鄉議局大埔區中學籃球隊也因爆疫要停課。



今日疫情概要：



-輸入個案373宗，佔整體個案近8.01%

-今日確診個案4,656宗

-新增9宗死亡個案，兩年多來疫情累計死亡率0.57%，7日平均死亡率微跌至0.161%

-留院病人水平維持1600多人，目前有1,632人留醫，當中有199名新增確診病人，新增入院病人佔整體留院率12.2%

-單日新增危重症總數對比留院人數為0.7%

▼10月7日 疫情記者會▼



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衞生署表示，公共衞生化驗服務處於10月2日至8日收到的本地個案樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本，分別佔約1.4%及94.2%。

學校呈報821宗個案

今日學校有821宗呈報個案，涉及704名學生及117名教職員，共503間學校呈報個案。另有32間學校的31班，以及2個籃球隊要停課7日。

院舍方面，則有7間安老院舍及4間殘疾院舍有確診個案，合共有12名院友中招，另有共52名院友被列為密切接觸者。

新呈報確診個案的安老院舍包括：



1. 耆康會白普理護理安老院

2. 樂善堂朱定昌頤養院

3. 安嶺護老院

4. 禮賢會葵盛東護理安老院

5. 保良局癸未年樂頤居暨耆安長者日間護理中心

6. 耆愛苑 (新界上水新豐路70號1字樓至5字樓)

7. 仁濟護養院 (新界荃灣仁濟街18號仁濟醫院綜合服務大樓四至八樓)



新呈報確診個案的殘疾院舍包括：



1. 展亮技能發展中心(屯門) - 宿舍部

2. 香港心理衞生會欣怡軒

3. 東華三院黃祖棠宿舍

4. 東華三院賽馬會展誠日間活動中心暨宿舍



1632名確診病人正留醫

醫院管理局公布截至今日凌晨，有共有1,632名確診病人留醫治療，當中有199名新增確診病人，佔約12.2%。計算近7日每日平均新入院病人為200人。

目前留院的危殆及嚴重病人分別有31人及27人，當中13名危殆病人正接受深切治療。新增危重病人佔新入院病人為5.5%。

4名死亡個案已打3針

死亡個案方面，昨日呈報9宗感染新冠病毒病人離世個案，涉及7男2女，年齡介乎66至93歲，全部並非來自院舍。

至於疫苗接種方面，4人已打3針、2人已打2針、1人已打1針，另有2人並無接種疫苗。7日平均死亡率為0.161%。