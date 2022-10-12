疫情．最新｜75大廈強制檢測　大角咀浪澄灣、維港灣、瓏璽各一幢

今日疫情概要：



-新增確診個案4,788宗，較昨日4,656略升

-輸入個案368宗，佔整體個案7.69%，較昨日8.01%輕微下跌

-新增9人死亡，數字與昨日相同，7日平均死亡率跌至0.159%

-累計留院人數進一步降至1,621，包括222宗新增個案，新增留醫人數對比留醫病人總數為13.7%

-單日新增3人危殆、3人嚴重，累計31人危殆，23人嚴重，單日新增危重總數對比留醫病人總數比率0.4%

本港今日（12日）新增4,788宗確診，包括368宗輸入個案，佔整體單日確診7.69%，入境旅客確診比率則為5.13%。多9人死亡，累計死亡人數10,246，學校呈報682宗涉471間學校，10間學校有班別要停課，包括9班及一排球隊。



原定今日（12日）起失效、由七名涉濫發醫生發出的2萬張「免針紙」，由於有市民入稟司法覆核獲接納，法庭昨發出臨時禁制令阻止廢除該批疫苗注射醫學豁免證明書，政府也宣布暫緩執行。因此持有該批免針紙市民，暫仍可用以進入主動核查處所；醫務衞生局提醒，市民在任何時候若使用虛假的豁免證明書進入「疫苗通行證」適用處所，其二維碼資料將在主動查核處所被「驗證二維碼掃瞄器」記錄，而政府執法人員有權要求市民出示疫苗接種紀錄和豁免證明書二維碼。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率近半個月由谷底回升，昨日（10日）升至1.0759，代表一名患者至少傳染一人。（港大醫學院網頁截圖）

【20:13】醫務衞生局公布強制檢測公告，有75幢大廈上榜。當中71幢有較多居民確診，主要是公屋、居屋或資助房屋，私樓則有：

港島：柴灣杏花邨31座及41座、鰂魚涌栢蕙苑康栢閣、北角港運城2座、北角丹拿花園2座、北角柏傲山3座、半山區樂信臺3座、薄扶林碧瑤灣26座、香港仔香港仔中心港富閣

九龍：紅磡海濱南岸7座、紅磡半島豪庭4座、何文田皓畋3座、慈雲山毓華里8號永發大廈、牛池灣峻弦5座、牛頭角得寶花園B座、牛頭角安基苑基仁閣、藍田滙景花園10座、茶果嶺麗港城33座、大角咀浪澄灣8座、大角咀維港灣2座、大角咀瓏璽2座

新界東：將軍澳叠翠軒4座、將軍澳峻瀅2座、大圍雲疊花園3座、沙田駿景園1座、沙田御龍山6座、大埔寶湖花園E座

新界西:葵涌新葵芳花園B座、東涌昇薈1座、愉景灣蘅峯彩暉閣、荃灣荃灣廣場2座、荃灣荃景花園3座、荃灣愉景新城4座、深井縉皇居2座、掃管笏愛琴海岸2座、屯門香港黃金海岸9座、屯門南浪海灣2座、屯門屯富路18號名賢居、屯門華都花園5座、元朗朗屏8號3座、元朗翠韻華庭4座、元朗御景園1座

另葵涌荔景紀律部隊宿舍1座也上榜。

此外，有兩個屋苑共四幢大廈因污水樣本檢測呈陽性而納入強檢名單，為薄扶林置富花園富恒苑及富雅苑，以及鰂魚涌康怡花園D1及D2座。

任何人在10月6日至12日曾身處有關大廈超過兩小時，須於明日或後日（13或14日）進行核酸檢測。

▼10月12日強制檢測公告詳情▼



+ 7

▼10月11日 日本自由行重開首日 香港機場氣氛熱鬧▼



+ 9

▼9月14日 縱橫遊首個日本「半自由行」旅行團出發▼



+ 3

【18:25】政府今日（12日）表示，有三區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，分別為元朗區天盛苑、葵青區葵涌廣場、中西區屈地街一帶，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，政府將會向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約14萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

▼10月12日 部份污水呈陽性屋苑▼



【17:00】本港今日（12日）新增4,788宗確診，包括368宗輸入個案，佔整體單日確診7.69%，入境旅客確診比率則為5.13%。多9人死亡，累計死亡人數10,246，學校呈報682宗涉471間學校，10間學校有班別要停課，包括9班及一排球隊。

【15:00】政府公布，醫務衞生局局長已認可復必泰疫苗的兒童及幼兒配方在香港作緊急使用。政府指，醫衞局局長經參考顧問專家委員會的意見，並考慮新冠病毒病對公眾健康構成的威脅，認為有關認可屬必要，並且符合公眾利益，已行使《規例》第3條所賦予的權力，認可復必泰疫苗的兒童及幼兒配方在香港作指明目的。

政府發言人稱，政府與有關的疫苗製造商商討進度良好，正等待疫苗製造商提交供應兒童及幼兒配方的時間及資料，又指在傳播力強的變異病毒株威脅下，兒童是新冠疫苗接種計劃的重點保護對象之一，呼籲家長不宜等待，盡早安排為子女接種疫苗。

【13:42】為方便市民接種新冠疫苗，並釋出原先康體場所，政府今日（12日）宣布，本月會在交通方便或人流暢旺的地點，陸續增設9個新冠疫苗接種點，包括7個私家診所接種站及兩個社區疫苗接種站。當各新接種點投入服務後，將於本月底關閉5間社區疫苗接種中心和1間短期社區疫苗接種中心。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，關閉的5間社區疫苗接種中心將歸還康文署開放予市民使用，又指整合後每日可接種量約為6.3萬劑，目前每日實際接種量為超過1萬不足2萬，料即使需求增加仍可應付有餘，並呼籲聖誕假想帶幼童旅遊的家長，需至少11月上旬接種首劑疫苗，以達到至12月底前已打兩針。

▼9月29日 公務員事務局介紹荔枝角公園社區疫苗接種站▼



+ 11

【12:48】高等法院昨日（11日）頒布臨時禁令，暫緩政府執行廢止涉案7名醫生發出「免針紙」，直至完成司法覆核。港大感染及傳染病中心總監何栢良今（12日）表示，同時涉及科興及復必泰疫苗藥物標籤的「禁忌症」的市民比例很低，相信本港不會有數萬人，「幾百人都唔知會唔會有」，但建議政府為釋除市民疑慮及保障不適合接種疫苗人士起見，可引入第三款疫苗。

【12:45】政府早前廢止7名醫生發出逾兩萬張「免針紙」的豁免證明書，高等法院昨日（11日）接受市民司法覆核，並頒布臨時證令，當局暫緩實施廢止安排，直至完成司法覆核。本身是律師的香港病人政策連線主席林志釉今早（12日）在電台表示，相信下周法庭研訊重點會討論權力運用，即醫務衞生局局長有否權力廢除免針紙。

▼9月20日 油麻地西醫開2000張「免針紙」被捕▼



+ 4

【12:15】多個政府部門今早（12日）分別到葵涌和沙田進行執法行動，查核早前被納入強制檢測公告的兩幢大廈，共發現20人未有遵從強制檢測公告，共向其中12人發出10,000元定額罰款通知書。執法行動都由上午約8時半開始，至上午約11時半結束。

勞工處聯同葵青警區和衞生署到葵涌新葵芳花園C座查核受檢人士的檢測證明。行動共檢查236人，當中12人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向其中7人發出了10,000元定額罰款通知書。

至於公司註冊處聯同沙田警區和衞生署沙田濱景花園第1座查核受檢人士的檢測證明。行動中共檢查約195人，當中8人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向其中5人發出了10,000元定額罰款通知書。

【09:22】新變種病毒XBB.1亞系日前首次流入香港理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今早在電台表示，暫難以推斷XBB.1會否成為本港主流病毒株，但相信隨「0+3」實施，市民聖誕外遊後會帶更多變種病毒回港：「邊隻會跑出要密切睇冬天情況，因為係世界各地開始復常第一個冬天。」他又相信會不斷出現新變種病毒，但如只屬Omicron的分支，相信臨床情況大致一樣，殺傷力不會太高。

▼10月1日派第二期消費券 旺角銀行中心旅行社重現人潮▼



+ 4

▼10月7日 國泰航空相隔逾兩年再辦機艙服務員招聘日▼



+ 17

▼10月10日起強制檢測公告▼



+ 13

▼10月6日 海洋公園公布「哈囉喂全園祭2022」▼

