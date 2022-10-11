廢止免針紙｜高院10.20審司法覆核　醫衞局暫緩拒接納七醫豁免書

高等法院今日（11日）接納司法覆核政府廢止7名醫生所發俗稱「免針紙」的豁免證明書，並頒下臨時禁制令。醫務衞生局晚上公布，將暫緩實施拒絕接納該等豁免證明書的相關安排，直至法院就有關司法覆核案件進行正式聆訊並作出進一步指示，換言之，持有涉事免針紙人士，仍可用來進入主動核查疫苗行證的處所，如食肆及政府辦公大樓。



政府刊憲被捕七醫免針紙原定10.12起失效

警方上月拘捕七名涉疑濫發免針紙的私家醫生後，醫務衞生局9月27日公布，所有由相關私家醫生簽發的免針紙將不獲接納，由10月12日（星期三）起失效，無法再用來進入需要主動核查的處所。不過連日來被質疑法理依據，當局昨晚（10日）刊憲交代，指是根據《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章），指示由該七名醫生發出的逾2萬張免針紙於10月12日失效。

高院頒下臨時禁制令 司法覆核10.20開審

不過有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅質疑政府無權廢止免針紙，上周五（7日）入稟要求司法覆核。高院法官高浩文以事件急切為由，今召開指示聆訊，除批出覆核許可，並把案排期至本月20日（下星期四）聆訊，更頒下臨時禁制令，禁止政府執行有關命令，直至法庭另行頒令為止。

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政府呼籲持相關針紙人士重新諮詢其他醫生

醫務衞生局晚上表示，鑑於高等法院頒下臨時禁制令，將暫緩實施拒絕接納該等豁免證明書的相關安排，直至法院就有關司法覆核案件進行正式聆訊並作出進一步指示。當局強調，涉事的七名私家醫生涉嫌未有按照衞生署指引為病人恰當診症，亦未經適當臨床評估而簽發豁免證明書，有關調查仍在進行。

局方重申，市民若繼續按照相關醫生在豁免證明書的建議而延誤接種，可能對自身構成健康風險，一旦感染新冠病毒，可導致重症甚至死亡，亦會對公營醫療系統帶來不必要的負擔。

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政府呼籲相關市民盡快按自身需要重新諮詢其他醫生，以確定是否適合接種新冠疫苗或可否繼續獲得醫學豁免。有需要的巿民除可自行諮詢其他私家醫生外，亦可到訪醫院管理局轄下普通科門診診所，由公營醫療系統醫生按其臨床身體狀況，確定他們是否可繼續獲得醫學豁免。使用相關諮詢服務的市民可獲豁免普通科門診服務的收費（50元），診所會為他們安排當日進行諮詢或預約諮詢。

政府發言人重申，市民在任何時候若使用虛假的豁免證明書進入「疫苗通行證」適用處所，其二維碼資料將在主動查核處所被「驗證二維碼掃瞄器」記錄，而政府執法人員亦有權要求市民出示疫苗接種紀錄和豁免證明書二維碼。如經查核後，有市民被發現使用虛假的豁免證明書，有關資料會被轉交執法部門跟進。明知而使用虛假文書可能觸犯《刑事罪行條例》。一經定罪，刑罰最高為監禁14年，市民切勿使用經不當途徑取得的豁免證明書，以身試法。

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