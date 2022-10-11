強制檢測｜增76幢　葵青屯門佔最多　涉帝濤灣、灝景灣、碧瑤灣

醫務衞生局今晚（11日）發出新一份強制檢測公告，再有76幢大廈上榜，當中66幢大廈有多名確診者居住。葵青區和屯門區均以合共9幢大廈上榜最重災，涉及屯門湖康警察宿舍、南浪海灣、小欖帝濤灣、青衣灝景灣等。

其他區則有薄扶林碧瑤灣、置富花園、鰂魚涌康怡花園、深井浪翠園、長沙灣一號‧西九龍和油塘 Peninsula East等。



▼10月11日 強制檢測大廈名單▼



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當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有66幢大廈被納入強制檢測公告，當中以葵青區以9幢上榜佔最多，涉及葵俊苑葵裕閣、葵俊苑葵昌閣、葵涌葵星中心 A 座、葵涌廣場 3 座、荔景邨明景樓、青衣青怡花園 3 座、青衣長康邨康華樓、青衣灝景灣 8 座，以及青衣海欣花園 6 座。

屯門區則以8幢排第二，涉及屯門湖康警察宿舍 1 座、澤豐花園澤富樓、友愛邨愛德樓 1 座、慧豐園 1 座、小欖帝濤灣海琴軒 8 座、兆山苑樺景閣、翠林花園 A 座，以及南浪海灣 1 座。

藍灣半島及西九四小龍泓景臺灣碧海藍天上榜

港島有八幢大廈納入強檢，包括柴灣藍灣半島7座、西灣河鯉景灣逸華閣、北角百福花園德福閣、北角堡壘街6-8號華康大廈、上環荷李活華庭B座、西營盤高街48-78號恒陞大樓、香港仔香港仔中心海瑩閣、薄扶林碧瑤灣25座。

九龍也有八幢上榜，涉紅磡海濱南岸1座、牛頭角淘大花園J座、牛頭角得寶花園A座、油塘Peninsula East 1座、長沙灣昌華街23號富華廣場、長沙灣泓景臺3座、長沙灣碧海藍天2座、長沙灣一號．西九龍2座。

新界東則有將軍澳嘉悅1座、沙田帝堡城7座、大埔新達廣場3座、大埔大埔廣場宜盛閣、粉嶺粉嶺中心K座。

▼10月11日 部份強檢大廈▼



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另外，南區、東區、荃灣和屯門四區，合共10幢大廈污水呈陽性而上榜，涉鰂魚涌康怡花園的A1、A2、G1及G2座，薄扶林置富花園的富榮苑、富興苑和園富澤苑，以及深井浪翠園3座及4座、屯門龍門居4座。

政府明日（12日）會於深井碧堤半島、海韻花園及青衣長康邨增設臨時流動採樣站，位於南區置富花園及深井浪翠園一期的臨時流動採樣站會延長服務日期至星期四（13日）。

10月11日強檢大廈：

陽性檢測個案曾到訪的地點：

薄扶林碧瑤灣 25 座

香港仔中心海瑩閣

上環荷李活華庭 B 座

西營盤高街 48-78 號恒陞大樓

北角百福花園德福閣

北角堡壘街 6-8 號華康大廈

西灣河鯉景灣逸華閣

柴灣環翠邨富翠樓

柴灣藍灣半島 7 座

柴灣高威閣 1 座

長沙灣昌華街23號富華廣場

長沙灣碧海藍天 2 座

長沙灣泓景臺 3 座

長沙灣一號‧西九龍 2 座

牛池灣瓊山苑瓊瑋閣

牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍 1 座

紅磡海濱南岸 1 座

紅磡黃埔新邨遠榮樓

啟朗苑啟逸閣

牛頭角淘大花園 J 座

牛頭角樂雅苑雅逸閣

牛頭角得寶花園 A 座

順緻苑順輝閣

油塘油美苑淮美閣

油塘 Peninsula East 1 座

葵俊苑葵裕閣

葵俊苑葵昌閣

葵涌葵星中心 A 座

葵涌廣場 3 座

荔景邨明景樓

青衣青怡花園 3 座

青衣長康邨康華樓

青衣灝景灣 8 座

青衣海欣花園 6 座

爵悅庭北爵軒

全．城滙 7 座

愉景新城 9 座

翠濤閣 2 座

荃景花園 10 座

深井碧堤半島 7 座

深井海韻花園 1 座

屯門湖康警察宿舍 1 座

澤豐花園澤富樓

友愛邨愛德樓 1 座

慧豐園 1 座

小欖帝濤灣海琴軒 8 座

兆山苑樺景閣

翠林花園 A 座

南浪海灣 1 座

屏欣苑屏彥閣

朗晴居 9 座

天水圍嘉湖山莊景湖居 14 座

天水圍天富苑元富閣

火炭禾上墩街18號彩禾苑

綠怡雅苑 3 座

帝堡城 7 座

新達廣場 3 座

大埔廣場宜盛閣

宏福苑宏道閣

粉嶺山麗苑楹山閣

粉嶺中心 K 座

粉嶺山麗苑榕山閣

將軍澳廣明苑廣盈閣

將軍澳彩明苑彩柳閣

將軍澳頌明苑翠明閣

將軍澳嘉悅 1 座

污水陽性大廈：

薄扶林置富花園富榮苑

薄扶林置富花園富興苑

薄扶林置富花園富澤苑

鰂魚涌康怡花園 A1 座

鰂魚涌康怡花園 A2 座

鰂魚涌康怡花園 G1 座

鰂魚涌康怡花園 G2 座

深井浪翠園 3 座

深井浪翠園 4 座

龍門居 4 座