今年的流感並不「流」

近年，我們偶爾聽到「免疫負債」一詞，大概意思就是，人們為了預防2019冠狀病毒病做足佩戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫措施，感染流感及其他病毒的機會相應減少，以致相對應的免疫力降低。當放寬防疫措施，人們接觸到這些病毒後會更容易受感染、病徵更明顯，甚至更容易出現重症。

撰文：醫院管理局總感染控制主任賴偉文醫生



事實上，流感病毒並沒有消失，「季節性流感消失了」也是假象，只是自從2020年初，本地的季節性流感活躍程度一直維持在低水平。而我們好像是在溫室長大，對流感病毒的免疫力已大大減退。

季節性流感會否出現大反撲、香港會否面臨流感與新冠雙重夾擊的局面，都是目前全港很關心的議題。南半球流感季節情況一向是北半球國家及地區的參考指標，也許澳洲的情況可給予我們一點啟示，今年的季節性流感可能「一啲都唔流」。

年「季節性流感疫苗接種計劃」已經展開，醫管局已於十月六日起，分階段在各公立醫院及普通科門診診所為合資格人士接種季節性流感疫苗。醫管局特別呼籲市民積極響應接種「左流（流感疫苗）、右新冠（新冠疫苗）」，尤其是長期病患者、長者及兒童等較高風險人士。

澳洲流感高峰期一般是在六至九月，今年卻早於四至五月開始出現，截至九月中下旬已錄得逾22萬宗確診個案，創下五年新高。專家剖析主因是新冠防疫措施已經鬆綁，加上過去兩年流感病例少，人們建立免疫力的機會大減，流感免疫的人更少，導致今年病毒一出現，病例就大增。

其實，隨着全球多國及地區逐步鬆綁防疫措施，世界衞生組織早於今年二月起，已獲多個國家或地區通報檢測到甲型（H3N2）、甲型（H1N1）pdm09 和乙型流感病毒，有些地方的流感活躍程度更回復至新冠疫情前的水平。日前世衞更發出預警，預計今年北半球冬季將出現新冠與流感等其他病毒同時傳播的局面，呼籲大家不應掉以輕心。

放眼本港，目前疫情已較高峰期放緩、社交距離措施放寬，這些因素均會令流感的傳播風險相應增加，病人同時患上流感及新冠肺炎的風險是存在的。外國研究指出，同時感染流感病毒及新冠肺炎的病人，出現嚴重疾病及死亡的風險亦會較高。

為防流感和新冠夾擊，接種流感疫苗和新冠疫苗同樣重要。雖然新冠戰疫我們打了兩年多，有人會出現「抗疫疲勞」，也有人說感到「打針疲勞」，但是面對疾病來襲在即，防患於未然始終是上策。接種流感疫苗就是其中一種安全和有效預防季節性流感的方法，即使不幸感染，亦能有效減低出現重症和死亡的風險。

今年「季節性流感疫苗接種計劃」已經展開，我們特別呼籲市民積極響應接種「左流（流感疫苗）、右新冠（新冠疫苗）」，尤其是長期病患者、長者及兒童等較高風險人士。接種流感疫苗後，身體需要約兩星期時間以產生足夠抗體，抗體可維持六至九個月，所以趁流感未到最活躍、新冠疫情又相對平穩，現時接種就是最適合的時機，好讓疫苗的保護力覆蓋整個流感高峰期。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，五位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

