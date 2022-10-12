今年的流感並不「流」
近年，我們偶爾聽到「免疫負債」一詞，大概意思就是，人們為了預防2019冠狀病毒病做足佩戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫措施，感染流感及其他病毒的機會相應減少，以致相對應的免疫力降低。當放寬防疫措施，人們接觸到這些病毒後會更容易受感染、病徵更明顯，甚至更容易出現重症。
撰文：醫院管理局總感染控制主任賴偉文醫生
事實上，流感病毒並沒有消失，「季節性流感消失了」也是假象，只是自從2020年初，本地的季節性流感活躍程度一直維持在低水平。而我們好像是在溫室長大，對流感病毒的免疫力已大大減退。
季節性流感會否出現大反撲、香港會否面臨流感與新冠雙重夾擊的局面，都是目前全港很關心的議題。南半球流感季節情況一向是北半球國家及地區的參考指標，也許澳洲的情況可給予我們一點啟示，今年的季節性流感可能「一啲都唔流」。
澳洲流感高峰期一般是在六至九月，今年卻早於四至五月開始出現，截至九月中下旬已錄得逾22萬宗確診個案，創下五年新高。專家剖析主因是新冠防疫措施已經鬆綁，加上過去兩年流感病例少，人們建立免疫力的機會大減，流感免疫的人更少，導致今年病毒一出現，病例就大增。
其實，隨着全球多國及地區逐步鬆綁防疫措施，世界衞生組織早於今年二月起，已獲多個國家或地區通報檢測到甲型（H3N2）、甲型（H1N1）pdm09 和乙型流感病毒，有些地方的流感活躍程度更回復至新冠疫情前的水平。日前世衞更發出預警，預計今年北半球冬季將出現新冠與流感等其他病毒同時傳播的局面，呼籲大家不應掉以輕心。
放眼本港，目前疫情已較高峰期放緩、社交距離措施放寬，這些因素均會令流感的傳播風險相應增加，病人同時患上流感及新冠肺炎的風險是存在的。外國研究指出，同時感染流感病毒及新冠肺炎的病人，出現嚴重疾病及死亡的風險亦會較高。
為防流感和新冠夾擊，接種流感疫苗和新冠疫苗同樣重要。雖然新冠戰疫我們打了兩年多，有人會出現「抗疫疲勞」，也有人說感到「打針疲勞」，但是面對疾病來襲在即，防患於未然始終是上策。接種流感疫苗就是其中一種安全和有效預防季節性流感的方法，即使不幸感染，亦能有效減低出現重症和死亡的風險。
今年「季節性流感疫苗接種計劃」已經展開，我們特別呼籲市民積極響應接種「左流（流感疫苗）、右新冠（新冠疫苗）」，尤其是長期病患者、長者及兒童等較高風險人士。接種流感疫苗後，身體需要約兩星期時間以產生足夠抗體，抗體可維持六至九個月，所以趁流感未到最活躍、新冠疫情又相對平穩，現時接種就是最適合的時機，好讓疫苗的保護力覆蓋整個流感高峰期。
《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。
「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，五位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。