政府增加9接種站並關閉原先5個　楊何蓓茵籲幼童聖誕旅遊要快打針

為方便市民接種新冠疫苗，並釋出原先康體場所，政府今日（12日）宣布，本月會在交通方便或人流暢旺的地點，陸續增設9個新冠疫苗接種點，包括7個私家診所接種站及兩個社區疫苗接種站。當各新接種點投入服務後，將於本月底關閉5間社區疫苗接種中心和1間短期社區疫苗接種中心。



公務員事務局局長楊何蓓茵表示，關閉的5間社區疫苗接種中心將歸還康文署開放予市民使用，又指整合後每日可接種量約為6.3萬劑，目前每日實際接種量為超過1萬不足2萬，料即使需求增加仍可應付有餘，並呼籲聖誕假想帶幼童旅遊的家長，需至少11月上旬接種首劑疫苗，以達到至12月底前已打兩針。



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政府表示，新設7個私家診所接種站由本月18日起開放，為年齡6個月或以上的人士提供科興疫苗，並為12歲或以上人士提供復必泰疫苗接種服務。市民可由明日（13日）上午9時起透過預約系統預約。7個私家診所新冠疫苗接種站如下：

旺角彌敦道612-618號好望角大廈（百本專業護理服務）

旺角彌敦道700號T.O.P商場（莊柏醫療中心）

紅磡湖光街1號（梁樹標醫生診所）

將軍澳寶琳運亨路1號新都城中心一期（緻仁醫療）

上水龍琛路39號上水廣場（莊柏醫療中心）

荃灣楊屋道1號荃新天地（柏峰醫務中心）

東涌慶東街1號東堤灣畔（卓健醫療）



政府已於今日起設立黃大仙廟宇廣場社區疫苗接種站，並會在本月31日起在鰂魚涌渣華道363號設立「渣華道遊樂場社區疫苗接種站」（近港鐵鰂魚涌站C出口），網上預約由十月25日上午9時開始。兩個接種站朝9晚6開放，提供科興和復必泰接種服務。

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本月31日起，觀塘創紀之城5期社區疫苗接種中心和荔枝角公園社區疫苗接種站，會由只提供科興接種，增至科興及復必泰疫苗均可接種，兩個接種站的復必泰疫苗接種服務，網上預約由本月25日上午9時開始。

另外，設於太子界限街體育館、荔枝角公園體育館、觀塘曉光街體育館、北角渣華道體育館和西灣河體育館的社區疫苗接種中心，以及上水廣場17樓短期社區疫苗接種中心，將營運至本月31日中午12時，其後會關閉。待完成清理後，有關5間體育館接種中心，將交還康文署。

楊何蓓茵今早巡視黃大仙廟宇廣場社區疫苗接種站後表示，該中心地理位置方便，鄰近地鐵站，首日已超過200人預約，亦有不少人到場取即日籌接種。她稱經政府整合後，私家診所接種站亦會增至26個，屆時整體本港日均可為6.3萬人接種，因目前每日實際接種量為超過1萬不足2萬，故遠較現時接種需求高。

她又呼籲市民盡快打針，尤其是長者及幼童，特別提醒家長，因「0+3」實施後，不少家長冀帶幼童聖誕節、新年外遊，強調開放外遊不代表外地無疫情，旅行時小朋友更需有足夠保護，「外地中會好麻煩，因為語言不通、醫療系統又唔熟悉。」

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她提醒家長，出遊前要確保幼童至少已打兩針，若聖誕想外遊，則最遲要11月上旬前打第一針、12月上旬前打兩針，才有足夠時間產生抗體，即時不外遊亦要快打針，因冬季隨時有新一波疫情爆發，加上冬季流感夾擊等。

另外，高等法院昨（11日）頒布臨時禁令，暫緩政府執行廢止涉案7名醫生發出「免針紙」，直至完成司法覆核。楊何蓓茵回應指，因應法庭頒發的臨時禁制令，已通知政府各部門，暫緩在政府處所執行該安排，相關公務員目前仍可持由該7名醫生發出的免針紙進入政府場所上班。

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