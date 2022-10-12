葵涌廣場、天盛苑、中環屈地街等六個地點污水陽性 14萬人須快測
撰文：孔繁栩
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政府今日（12日）表示，有三區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，分別為元朗區天盛苑、葵青區葵涌廣場、中西區屈地街一帶，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，政府將會向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約14萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
▼10月12日 部份污水呈陽性屋苑▼
政府為應對新冠疫情，正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高：
元朗區 — 天盛苑
葵青區 — 葵翠邨、葵盛東邨、新葵芳花園及葵涌廣場
中西區 — 屈地街與水街附近一帶住宅
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。
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