政府批准復必泰兒童幼兒配方緊急使用 正待製造商提交供應時間表
撰文：黃煦緻
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現時接種新冠疫苗的年齡已降至6個月大，之前6個月至不足5歲的嬰幼童，只可接種科興疫苗。政府今日（12日）公布，醫務衞生局局長盧寵茂已根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章），認可復必泰疫苗的兒童及幼兒配方在香港作緊急使用。發言人稱，正等待疫苗製造商提交供應兒童及幼兒配方的時間及資料。
▼8月6日 官涌疫苗接種中心嬰幼兒打科興▼
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根據《規例》，醫務衞生局局長可在參考2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會的意見後，認可符合安全、效能及質素要求的新冠疫苗在香港於緊急情況下作指明目的，基本上指由政府推行的疫苗接種計劃。顧問專家委員會已向醫務衞生局局長提交建議，認為在現時的疫情下，認可使用復必泰疫苗的兒童及幼兒配方作為預防2019冠狀病毒病的效益大於風險。
盧寵茂經參考顧問專家委員會的意見，並考慮2019冠狀病毒病對公眾健康構成的威脅，認為有關認可屬必要，並且符合公眾利益，已行使《規例》第3條所賦予的權力，認可復必泰疫苗的兒童及幼兒配方在香港作指明目的。
▼2.17 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼
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為確保有關疫苗持續安全，有效及具品質保證，盧寵茂對上述認可附加條件，包括要求申請人必須繼續提交有關疫苗的最新臨床數據、安全更新報告、藥廠生產每批疫苗的品質證明文件等。
政府發言人表示，政府與有關的疫苗製造商商討進度良好，正等待疫苗製造商提交供應兒童及幼兒配方的時間及資料。政府提醒，在傳播力強的變異病毒株威脅下，兒童是新冠疫苗接種計劃的重點保護對象之一，並呼籲各位家長不宜等待，盡早安排為子女接種疫苗，讓他們及早得到保護。
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