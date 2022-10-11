日本自由行｜港男為Leica機即興飛東京　內地生Free Ride未定歸期

【日本自由行/日本旅遊/日本機票/日本航班】日本今（11日）恢復自由行及免簽證入境，其中一個港人最愛熱點東京今早有機出發，其中兩名旅客屬即興族，昨訂機票今起飛。遊日不下十次的港男，帶備足夠彈藥赴日購買已停產的Leica M7菲林相機；至於首次往日本的內地生，與女伴只訂了一晚酒店：「沒決定什麼時候回來。」



香港快運今有多班機出發，旅客興奮，然而，香港快運早前取消多班明年初航班，惹來批評。香港快運行政總裁吳潔文今早在機場強調，因旅客較疫情前更早計劃行程，故香港快運須重新檢視明年航班並作出調整，並向受影響旅客致歉，她又預告明年3月底前每日航班將增至約460班，大致回復至疫情前水平。



▼10月11日 日本自由行重開首日 香港機場氣氛熱鬧▼



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疫前年年遊日 疫下困港近三年 港男昨買機票今起飛

日本恢復自由行首日，早上有多個航班飛往日本。遊日10多次的黃先生今早單人匹馬飛往東京散心。他指，由於疫情已被困港近三年，想到過往每年均遊日，加上目前並無工作，昨（10日）便即興買機票：「基本上年年都去，因為困咗好耐所以過去囉。」他指，機票連稅約5,000元雖然比疫情前昂貴，但仍可接受。

目標停產菲林相機M7 預一周花7萬日圓 寄居東京朋友家

黃又指，最掛念日本的烤肉及哈密瓜，由於寄居在朋友家中，預計一周的行程花費約7萬日圓。現時日圓匯率屢創新低，因副業為攝影師，他準備購買已停產的Leica M7菲林相機，估計二手價格亦索價4至5萬元。問到為何不選擇到大阪拍照，他解釋當地並無東京文化錯雜的感覺。

首度赴日內地生與女伴同遊 只預訂一晚酒店

城市大學的內地學生顧先生同樣昨日才即興買機票，甚至並未計劃行程，只預訂一晚位於仙台的酒店。他指，由於剛結束期中考試，時間較為充裕，故決定與女伴飛往日本，預計在當地花費一萬港元以上：「沒決定什麼時候回來。」

顧同學從未曾到訪日本，並認為香港購物已足夠方便，沒計劃在日本「血拼」。他反而希望觀賞風景及感受當地的秋天，「香港前一段時間也是比較炎熱，相等於出去避暑。」問到會否擔心日本的疫情，他坦言肯定存有顧慮，但相信已接種疫苗，避免到人流聚集的區域便可保護自己。

香港快運為取消明年初多班航班致歉

香港快運上周五（7日）突然調整航班，部份航班被取消，大批準乘客受到影響。香港快運行政總裁吳潔文表示，政府宣布「0+3」後，市場反應熱烈，訂單紀錄創下新高，考慮到旅客較疫情爆發前更早計劃行程，以及整體經營環境出現變化，所以對明年重新檢視明年整體航班，讓旅客獲得更清晰及準確的航班資訊，以安排行程。

受影響的航班全為明年1月15日後起飛，香港快運正聯絡受影響乘客，提供解決方案，包括可免費更改至相近日子或時間的航班，或申請全額退款，若有其他問題亦盡量協助。吳並表示︰「呢個調動為乘客帶來嘅不便，我哋感到非常抱歉。我哋團隊亦積極聯絡緊受影響旅客做適當安排。」

香港快運行政總裁吳潔文10月11日就快運取消明年初多班航班致歉，並料明年3月底前航班可回復疫前水平。（鄭子峰攝）

問到是否涉及超賣及人手問題，吳潔文並沒有正面回應，稱已考慮到人手再調整航班。她亦沒有透露受影響人數，只強調大部份已收到短訊或電郵通知，並完成處理，餘下少量跟進個案，預計本周亦可解決：「睇返個量唔係大好多，但我哋處理嘅個案，可能係計劃有變。」

至於未來的營運，吳表示今日已開滿所有登機櫃檯，早上飛往日本的3條航線均爆滿。她並透露，早在日本政府宣布恢復自由行時，香港快運已安排10至12月增加逾400個額外航班，包括熱門的東京、大阪及福岡；10月亦陸續復飛其他航線，例如下周日（16日）的沖繩、10月24日復飛名古屋。

預告明年3月底前航班量回復至疫情前水平

吳預計，本月底每周將約有50個航班來往日本及香港，其後12月旺季每周則增至120個航班，屆時復飛受歡迎的東京羽田機場航線。整體而言，香港快運在12月將共約260個航班前往亞洲各國，明年3月增至約460個，即已回復疫情前的水平。她期望日本恢復自由行為好開始，並表示會努力重啟航班。

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