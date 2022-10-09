日本自由行．專訪｜JNTO所長驚嘆港人遊日熱　窩心推介訪伊豆群島

日本即將於周二（11日）開關，不少港人早訂好機票，成為首批達陣日本自由行旅客。日本國家旅遊局香港事務所所長小沼英悟眼見，日本開放自由行消息一出後，多個航空公司網頁淪陷，驚嘆港人行動力之高，亦再深切體會到港人所謂「返鄉下」的情懷。惟他提醒日本飽經三年疫情洗禮，昔日旅遊勝地已大變身，建議「達人」們放下包袱，重新認識這地方，定會有一番新的體會。



來港接近一年，小沼認為，港人壓力極大，惟這個擠滿逾700萬人小城市，到處都「逼爆」，認為日本近郊和離島能讓港人遠離繁囂，他更私心推介東京南部的伊豆群島，認為該離島擁有絕色美景，是港人減壓良藥，萬勿錯過。



延伸閱讀：

去年底從泰國來港 履新日本國家旅遊局香港事務所所長

小沼英悟去年底才從泰國曼谷來港，接任所長一職，曾在上海和台北帶領日本國家旅遊局的他，本已身經百戰，但來港後才首次感受到市民對日本有「返鄉下」的情緒，他樂見此現象，認為港人對日本的熱情和認知令其工作更具挑戰性。

小沼英悟好奇港人如此熱愛日本

不過，他起初亦十分好奇，為何港人會如此熱愛日本，他花費多日才能拆解這個問題，他認為位處「中華世界」的香港，與日本一樣深受西方文化洗禮，故港人不經意將日本當成自己「鄉下」。

日本開關消息一出航空公司塞車 小沼英悟形容港人好犀利

港人期待「回鄉」情緒高漲，但他卻沒想過香港人行動力如此迅速。小沼英悟驚嘆地說，日本開關消息一出後，多個航空公司網站隨即大塞車，形容一馬當先的港人「好犀利」，亦感受到港人接近三年無法外遊的「飢餓」。

遠道來港工作後，他認為港人生活壓力極大，惟到處都人頭湧湧，難以在城市內找到一片靜土喘氣，日本開關後，港人便急不及待要外遊減壓。

小沼英悟在港也感到港人生活忙碌，而他認為日本近郊和離島能讓港人遠離繁囂，因此他更私心加被窩心推介東京南部的伊豆群島，認為該離島擁有絕色美景，是港人減壓良藥。

竹芝棧橋乘夜船翌早抵伊豆群島 賞神津島八丈島自然景色

他推介的伊豆群島位於東京南部，在竹芝棧橋乘夜船，翌日早上便抵埗。他曾登島到伊豆大島、神津島和八丈島旅遊，被該處的大自然景色深深吸引，認為該處的美景是港人的減壓良藥。

日本興起Glamping熱 推介港人花一兩天於長野體驗

除了伊豆群島外，他又提到，疫情後，日本亦興起「豪華露營」（glamping）熱潮，不少地方都提供相關露營服務，包括長野和其他離島等，港人可花一兩日體驗。

+ 9

淺草新宿等熱點已換新景象 所長冀港人重新認識日本

不過，現時已臨近本年尾期，不少「打工仔」的大假或所剩無幾，只能短遊幾日，小沼認為，日本經過三年疫情後，淺草、原宿和新宿等旅遊熱點已換上一番新景象，提醒「遊日達人」要放下包袱，以首次遊日的角色再遊走各大景點，相信有更多體會。

他再派旅遊攻略指，踏入秋季是日本傳統的「食慾之秋」，有不少美食可供選擇，加上日元貶值，在日本「食好嘢」的洗費亦會比香港便宜，遊日的港人可把握機會大快朵頤。

+ 18

名古屋吉卜力公園11月開幕 所長同推介

他續指，日本已有不少新酒店，而在名古屋的「吉卜力公園」亦會在下月開幕，建議港人可將這些新景點納入行程。

小沼又預告，日本政府正計劃陸續開放可讓國際航班升降的機場，增加航點後，港人便可有更多遊日的選擇，而JNTO上月亦有為本港旅行社和商業機構舉辦研討會，相信在航線和機位增加後，明年或會有新的旅行團曝光，港人有望可享受到新的遊日體驗。

+ 3

▼6月22日 東瀛遊日本首團▼



+ 6

▼9月14日 縱橫遊首個日本「半自由行」旅行團出發▼

