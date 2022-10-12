公務員招聘｜AO政務主任平均169人爭一位　申請人數比前年跌三成

港府上月起展開招聘2022/23年度政務主任AO、二級行政主任EO、二級助理貿易主任及二級運輸主任，上周五（7日）截止，四個職位的申請人數均有下跌。



公務員事務局最新申請人數顯示，共收到9,300人申請政務主任職位，申請人數相較去年少400人，比2020/21年度更少三成；以今年招聘目標55人計算，平均169人爭一位；另有13,500人申請二級行政主任職位，申請人數較去年亦減少1,500人，平均61人爭一位。



公務員事務局公布最新申請四個職位人數，本年度（2022/23年）全部報跌。（資料圖片）

港府表示，本年度政務主任招聘目標人數為55人，二級行政主任則為220人。當局同時招聘二級助理貿易主任4人，二級運輸主任15人。合資格申請人會獲安排參加暫定於12月10日舉行的聯合招聘考試。

四公務員學位職系薪酬資料︰



．政務主任（俗稱AO）起薪每月57,395元，最高可達112,925元

．二級行政主任（俗稱EO）起薪則為每月32,545元

．二級助理貿易主任起薪為每月30,990元

．二級運輸主任起薪30,990元



根據公務員事務局最新申請人數顯示，本年度（2022/23年）政務主任申請人數，相比去年（2021/22年）及前年（2020/21年）均有下降，從前年的14,000人，下降至去年的9,700人，下跌逾3成，本年度申請人數再降至本年度的9,300人，平均169人爭一位。

2650人爭一個二級助理貿易主任空缺

至於二級行政主任則吸引13,500人遞交求職申請，但比去年少1,500人，下跌一成，平均61人爭一位；二級助理貿易主任的申請人數，雖然比去年少1,400人，下跌逾一成，但仍是四個職位中競爭最激烈，有約10,600萬人爭四個空缺，即平均2,650人爭一職位。

二級運輸主任亦比往年下降1,500人，下跌逾一成，本年度僅7,600人申請，平均約507人爭一位。